비트코인·이더리움 등 5종으로 후원

[헤럴드경제=경예은 기자] 코빗이 대한적십자사와 업무협약(MOU)을 체결, 독립유공자 후손을 돕기 위한 ‘독립유공자 후손 돕기 Remember 1945’ 디지털자산 기부 캠페인을 진행한다고 15일 밝혔다.

캠페인은 이날부터 오는 10월15일까지 약 3개월간 진행된다. 코빗 회원은 비트코인, 이더리움, 리플(XRP), 테더(USDT), 유에스디코인(USDC) 등 5개 자산으로 후원할 수 있다.

이번 캠페인을 통해 모금된 후원금은 대한적십자사의 독립유공자 후손 지원 사업에 사용될 예정이다.

코빗 관계자는 “우리나라의 독립을 위해 헌신하신 분들의 후손을 대한적십자사와 함께 돕게 되어 뜻깊다”며 “블록체인 기술의 투명성과 효율성을 바탕으로 디지털자산 기부가 독립유공자 후손 지원의 새로운 통로로 자리잡을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

대한적십자사 관계자는 “오랜 시간 어려운 환경 속에서 살아온 독립유공자 후손들에게 이번 캠페인이 실질적인 도움과 희망이 될 것”이라며 “코빗과의 협력을 통해 디지털자산 기반의 나눔 문화를 확산하고 독립유공자와 그 후손에 대한 사회적 예우를 이어가겠다”고 전했다.

한편 코빗은 지난 5월부터 8월까지 글로벌 아동권리 전문 NGO 굿네이버스와 함께 국내 위기가정 아동을 돕기 위한 디지털자산 캠페인을 진행한 바 있다.