ESG 경영활동과 주요 성과 등 담아 바이오매스 연료 확대 등 탄소 16만톤 저감

[헤럴드경제=고은결 기자] 친환경 종합에너지 기업 SGC에너지는 ‘2025 SGC 지속가능경영보고서’를 발간했다고 15일 밝혔다.

이번 보고서는 지난 한 해 지속가능경영을 위한 SGC에너지의 핵심 성과와 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 추진 방향 등을 담은 다섯 번째 지속가능경영보고서다. 그룹사 SGC E&C(SGC이앤씨)와 SGC솔루션의 ESG 경영 성과도 수록했다.

SGC에너지는 바이오매스 연료 비중을 높여 탄소 배출량을 줄이는 등 탄소 감축을 노력 중이다. 지난해 바이오매스 연료 비중을 2024년 대비 4%포인트(p) 높은 63%까지 확대해 탄소배출량을 약 16만톤 낮췄다.

또한 작년부터 하수슬러지를 활용한 발전 모델을 추가하는 등 바이오매스 중심의 연료 다변화로 자원 선순환 발전 체계를 고도화하고 있다. 매년 이산화탄소 포집·활용(CCU) 사업을 통해서도 하루 최대 300톤, 연간 10만톤의 이산화탄소를 포집하며 온실가스 저감에 동참하고 있다.

아울러 SGC에너지는 시차출근제, 조기 퇴근일 등을 운영하며 가족을 돌볼 수 있는 시간을 장려하고, 가족 단체 스포츠 경기 관람과 가정愛(애)달 이벤트도 마련하는 등 가족친화 기업 문화에 공들이고 있다.

정기적인 기업 설명회(IR) 및 컨퍼런스콜, 기업탐방 등을 통해서는 회사의 성장성과 사업 전략을 주주와 적극 공유하고 있다. 또한 2020년 출범 이후 매년 안정적인 현금 배당을 통해 주주 환원을 이행하는 등 주주 가치 제고 노력을 지속 중이다.

이 외에도 SGC에너지는 지난해 3월 영남지역 산불 피해를 입은 지역민의 일상 회복을 위해 국제구호개발 NGO ‘월드비전’에 성금 2억원을 기부했다. 군산 지역에서는 2015년부터 매년 취약계층 지원을 위해 쌀을 기탁하고, 김장김치와 연탄, 연료비 등을 지원하고 있다.

이우성 SGC에너지 대표이사는 “ESG경영 내재화에 주력하며 지속 가능한 성장 기반을 더욱 확고히 하겠다“며 ”자원 선순환 중심의 그린 에너지 사업 경쟁력을 강화해 나가며 안정적인 에너지 전환을 선도하는 기업으로 자리매김하겠다“고 말했다.