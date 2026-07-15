냉감 원사 적용 ‘쿨 플렉스 데님 팬츠’ 스트레치성·밴딩으로 편안한 착용감

[헤럴드경제=정찬수 기자] 아이더가 데님 특유의 스타일은 유지하면서 한여름에도 쾌적하게 착용할 수 있는 ‘쿨 플렉스(COOL FLEX) 데님’을 선보인다고 15일 밝혔다.

긴제품은 냉감 원사를 적용해 무더운 날씨에도 산뜻한 착용감을 제공한다. 뛰어난 스트레치성과 편안한 밴딩 디자인을 더해 일반적인 청바지의 뻣뻣함과 활동 시 불편함을 줄였다.

남성용 제품은 다양한 스타일에 매치할 수 있는 스탠다드 핏으로 허리에는 신축성 있는 이밴드 디테일을 적용했다. 색상은 데님과 다크 데님 두 가지다.

여성용 제품은 다리에 달라붙지 않는 와이드 핏 실루엣으로 우수한 스트레치 소재와 허리 전체 밴딩 구조를 적용했다. 색상은 라이트 데님과 다크 데님 두 가지로 출시됐다.

아이더 마케팅팀 조두희 팀장은 “냉감 원사와 우수한 신축성, 편안한 밴딩 디자인을 적용해 데님 특유의 멋을 살리면서 한여름까지 쾌적하게 착용할 수 있다”고 설명했다.