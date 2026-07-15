인창주공2단지~동구하늘공원, 완충녹지 산책로 정비 완료

[헤럴드경제=박준환 기자]구리시(시장 신동화)는 인창주공2단지부터 동구하늘공원으로 이어지는 완충녹지 산책로 정비를 지난 7월 1일 완료했으며, 개선된 산책 환경이 시민들로부터 긍정적인 반응을 얻고 있다고 15일 밝혔다.

이번 사업을 통해 인창주공2단지부터 구리농수산물도매시장 정문 도로변까지 이어지는 완충녹지에는 기존에 자연 상태의 샛길로 이용되던 구간을 흙 산책길로 새롭게 조성했다. 인창 주공4단지와 수도권제1순환고속도로 사이의 완충녹지 구간은 기존 산책로를 맨발 산책로와 일반 산책로로 나누어 정비해 이용자의 선택권과 편의성을 높였다.

시는 완충녹지 본연의 기능을 유지하면서 시민들에게 쾌적한 휴식·산책 공간을 제공하기 위해 사업 추진 전 주민 설명회를 열어 다양한 의견을 수렴하고, 경기도 예산을 확보해 사업을 원활하게 추진했다.

공사 과정에서도 주민들이 제안한 산책로 폭 확장과 기존 수목 보존, 흙막이 시설 설치 등의 의견을 적극적으로 반영해 지역 주민 누구나 편안하게 이용할 수 있는 휴식·산책 공간을 조성했다.

특히 새로 조성한 맨발 산책로에는 제올라이트 구슬을 활용한 맨발 지압 길을 함께 마련했다. 산책로 주변에는 다양한 나무와 초화류를 심어 단조로움을 줄이고 눈과 발이 모두 즐거운 산책 환경을 조성했다.

신동화 구리시장은 “이번 사업은 그동안 산책로가 없거나 폭이 좁아 이용에 불편을 겪었던 구간을 시민 누구나 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있는 생활 밀착형 녹지공간으로 개선한 것”이라며 “앞으로도 시민들이 생활권 가까이에서 자연을 느끼고 건강한 여가를 즐길 수 있도록 꾸준히 유지·관리해 시민들이 즐겨 찾는 산책 명소로 만들어 가겠다”고 밝혔다.