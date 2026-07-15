BNK금융그룹 하반기 조직 개편 부산∙경남銀 산업금융전략팀 신설

[헤럴드경제=유혜림 기자] BNK금융그룹이 15일 부울경(부산·울산·경남) 경제연구 전담 조직과 디지털자산 전담 조직을 신설하며 지역금융과 미래금융 경쟁력 강화에 나선다. 지역 산업 분석 기능을 대폭 강화하는 한편 인공지능(AI)과 디지털자산 대응 체계를 구축해 하반기 경영전략 실행력을 높인다는 구상이다.

BNK금융이 하반기 지주와 주요 계열사를 대상으로 이 같은 내용의 조직개편을 단행했다. 이번 조직개편은 ▷지역경제 대응 강화 ▷ESG 전략의 지역화 ▷미래금융 대응 체계 구축에 초점을 맞췄다. 부울경 특화 전략을 구체화하고 지역 주력산업에 대한 생산적 금융 지원을 확대하는 데 방점을 찍었다.

우선 지주는 BNK경영연구원 산하에 ‘부울경경제연구팀’을 신설해 지역 산업과 경제 동향 분석 기능을 강화하기로 했다. ‘부울경ESG전략팀’도 새로 만들어 지역 현안과 연계한 ESG 전략을 추진하고 지역사회 협력 사업을 확대할 계획이다.

미래금융 대응 조직도 정비했다. AI 전환(AX) 전략을 총괄하는 ‘AX추진단’을 신설하고, ‘디지털자산추진단’을 통해 지급결제와 디지털자산 등 금융환경 변화에 대응하기로 했다. 이는 올 하반기 디지털자산기본법 입법이 본격화하는 데 맞춰 디지털자산 사업 기반을 선제적으로 마련하려는 행보로 풀이된다.

부산은행과 경남은행도 각각 ‘산업금융전략팀’을 신설해 민선 9기 정책 방향과 연계한 산업금융 전략을 추진한다. SMR(소형모듈원전), 방산, 우주항공, 친환경조선 등 권역별 전략산업을 중심으로 지역 밸류체인 기반 금융지원 체계를 구축할 예정이다.

부산은행은 ‘해양금융추진단’을 신설해 선박금융과 해양인프라 금융사업을 확대하고, 기술평가 기능을 혁신성장금융단으로 이관해 벤처·스타트업 투자 지원도 강화한다.

경남은행은 중소기업의 세대교체 수요에 대응하기 위해 ‘기업승계지원팀’을 신설한다. 승계 컨설팅과 금융지원을 연계한 원스톱 서비스를 제공해 지역 기업의 안정적인 승계를 지원할 방침이다.

BNK금융그룹 관계자는 “하반기 경영전략을 실행 중심 조직체계로 구체화하고 지역금융그룹의 핵심 경쟁력을 강화하기 위한 조직개편”이라며 “부울경 중심의 연구 역량과 ESG, AX·디지털자산 대응체계를 고도화하고 지역 전략산업에 대한 생산적 금융을 확대해 지역과 함께 성장하는 미래금융을 실현해 나가겠다”고 말했다.