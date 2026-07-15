김상욱 시장, SK 등 기업 본사 방문 후속 투자 등 논의…행정 지원 강화

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 김상욱 울산시장이 민선 9기 핵심 정책과제인 ‘산업 인공지능 전환(AX)’을 위한 기업 투자유치에 ‘광폭 행보’를 보이고 있다. 14일 HD현대 글로벌R&D센터와 삼성SDI 본사를 찾은 데 이어 15일에는 SK그룹과 S-OIL 본사를 방문해 투자 협력 방안을 논의한다.

김 시장은 이날 오전 11시 서울 종로구 SK 서린빌딩에서 최창원 SK수펙스추구협의회 의장과 정재헌 SK텔레콤 사장, 염성진 SK하이닉스 커뮤니케이션 총괄사장, 윤병석 SK가스 대표이사 등을 만나 최태원 SK그룹 회장이 지난달 29일 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 밝힌 울산 1GW급 인공지능(AI) 데이터센터 투자 계획에 대해 논의한다.

김 시장은 울산이 서남권과 대경권을 아우르는 인공지능(AI) 인재양성의 중심축이 될 수 있도록 반도체와 AI 데이터센터 분야 계약학과 개설, 산업 인공지능 전환 창업 생태계 구축 등 협력사업을 제안할 예정이다.

또 울산 지역 중소기업과 신생기업에 AI 데이터센터 자원공유 이용권(클라우드 크레디트)을 지원하고, 동남권 창업벤처기업을 위한 ‘산업 인공지능 전환 개방형 혁신전략 거점’을 울산에 구축하는 방안도 논의한다.

이어 오후 2시에는 서울 마포구 S-OIL 본사를 방문해 안와르 A. 알-히즈아지 최고경영자와 박봉수 운영 총괄사장 등 임원진을 만나 본사의 울산 이전을 제안하고, S-OIL이 9조2580억원을 투자해 내년 초 상업운전을 앞두고 있는 ‘샤힌프로젝트’와 관련해 후속 투자를 당부한다.

김 시장은 “이번 기업 본사 방문은 지역 기업의 산업 인공지능 전환과 함께 기업의 대규모 투자사업 추진 과정에서 울산시가 맡아야 할 역할을 점검하기 위한 것”이라며 “투자는 실행력과 속도가 중요한 만큼, 기업이 투자하기 좋은 환경을 만들어 가겠다”고 말했다.