[헤럴드경제=장윤우 기자] 배우 최강희가 자신을 따라오겠다는 내용의 편지를 받았다며 스토킹 피해를 호소했다.

15일 최강희는 자신의 인스타그램에 “모두가 보는 글이기에 설명 남긴다”며 최근 겪은 일을 공개했다.

최강희는 “글을 남기지 않으면 동의의 뜻으로 알고 차를 따라오겠다는 편지를 어제 확인했다”며 “며칠 전 저에게 말을 거셨던 분인 것도 알게 됐다”고 밝혔다.

이어 “성함은 밝히지 않겠다. 찾아오지 마세요. 무응답도 거절”이라고 경고했다.

최강희는 “동의 없는 대화 시도, 기다리는 것, 따라오는 것이 스토킹이라는 것을 아셨으면 좋겠다”며 “심지어 악의가 없는 행동이라고 해도 심리적 공포감을 주는 행동임을 아셨으면 좋겠다”고 강조했다. 그러면서 “찾아오지 마세요. 부탁드립니다”라고 거듭 당부했다.

최강희는 “방송국으로 보내시는 편지와 선물 또한 모두 거절하겠다”며 “팬분들께도 말씀드린다. 방송국으로 주시는 편지와 선물도 이제는 받지 못한다. 소속사나 팬클럽을 통해 전달해 주시기를 바란다”라고 전했다.

글을 접한 팬들은 “기도하겠다”, “왜 이런 일이 생기는지 모르겠다”, “적당히 해달라” 등의 반응을 보이며 최강희를 응원했다.

최강희는 오는 9월 연극 ‘클로저’로 약 5년 만에 연기 활동을 재개한다.