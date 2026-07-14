[헤럴드경제=장윤우 기자] 그룹 코요태의 다음 달 2일 kt 위즈 홈경기 축하 공연이 취소됐다. 멤버 신지의 시구 거절을 두고 논란이 일자 소속사가 공연까지 접기로 했다.

14일 소속사 제이지스타는 공식 입장을 내고 “당사와 신지 씨는 kt 위즈 팬 여러분의 우려와 목소리를 겸허히 수용해, 본 축하 공연 행사 역시 진행하지 않는 방향으로 kt 위즈 구단 측과 원만하게 합의를 마쳤다”고 밝혔다.

제이지스타는 “kt 위즈 구단 측으로부터 경기 후 펼쳐지는 코요태의 특별 축하 공연 제안을 먼저 받았으며, 해당 행사를 최종 확정 지었다”며 “특정 팀의 팬 여부와 상관없이 ‘가수 코요태’로서 야구장을 찾아주신 모든 관중분께 즐거움을 선사해 드리는 자리이기에 참가가 가능하다고 판단했다”고 섭외에 응한 이유를 밝혔다.

이어 “행사 조율 과정에서 신지 씨 개인에 대한 시구 제안이 추가로 전달됐다”며 “평소 한화 이글스의 열성적인 팬임이 널리 알려진 신지 씨가 상대 팀인 kt 위즈의 홈경기 마운드에 올라 시구를 하는 것은, 홈팀 팬분들은 물론 원정팀 팬분들 모두에게 예의가 아니며 정서상 불편함을 드릴 수 있다고 판단해 시구 제안만을 정중히 고사했다”고 설명했다.

논란의 발단은 신지가 유튜브 채널을 통해 “얼마 전 코요태가 KT 야구장 공연 섭외를 받아 흔쾌히 수락했다”며 “대표님께서 시구 제안도 함께 받았다고 하셨는데 제가 한화 이글스 팬이라 시구까지는 어려울 것 같다고 말씀드렸다”고 말해 불거졌다.

공연 당일 경기가 KT와 한화의 맞대결이라는 사실을 알게 된 뒤 신지는 “한화랑 하는 경기인 줄 몰랐다. 그럼 내가 거기서 한화 유니폼을 입고 있을 수도 없겠네”라고 했다. 영상에는 ‘한화 시구 기다릴게요’라는 자막이 붙었다.

영상이 확산하면서 일부 kt 위즈 팬들이 시구를 거절한 신지를 비판했다. 반면 타 팀 열성 팬이 홈경기 시구를 고사한 것은 오히려 홈팀 팬을 배려한 선택이라는 옹호 의견도 나왔다.

제이지스타는 “관련 유튜브 콘텐츠가 업로드되는 과정에서 맥락이 충분히 전달되지 못해 의도치 않게 kt 위즈 팬분들께 오해와 불편함을 드리게 됐다”고 사과했다.

제이지스타는 해당 영상도 삭제했다.