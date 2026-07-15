‘AI 임팩트 솔루션’ 최종 10개팀 선발 AI·기술 등 전문가 멘토링으로 사업화 지원

[헤럴드경제=고은결 기자] SK이노베이션이 인공지능(AI) 기술을 활용해 에너지 및 사회 문제를 해결할 청년 창업팀 10곳을 선정하고 육성에 나선다.

SK이노베이션은 지난 14일 ‘AI 임팩트 솔루션’ 사업의 최종 선발팀을 대상으로 서울 종로구 SK서린빌딩에서 킥오프 및 부트캠프를 개최했다고 15일 밝혔다.

AI 임팩트 솔루션은 AI 기술을 기반으로 에너지·사회 문제를 해결할 설루션을 보유한 창업팀을 발굴해 육성하는 프로그램이다. SK이노베이션이 주최·후원하고 재단법인 큐네스티가 주관하며 사회복지공동모금회가 지원한다. 지난 5월 11일부터 6월 12일까지 참가 접수를 진행했고, 각 분야 전문가 심사를 거쳐 최종 10개 팀을 선정했다.

선정된 팀들은 AI 데이터센터 에너지 효율 개선, 탄소 감축 등 에너지 분야를 비롯해 돌봄, 안전, 환경, 이동권, 교육 등 사회문제 해결을 목표로 하는 AI 설루션을 제안했다. 폐배터리 재활용 공정 내 비효율 개선, 데이터센터 발열·소음 저감, 희귀암 초기 진단 데이터 분석, 실시간 디지털 수어 생성 기술 등 현장 적용 가능성이 높은 아이디어들이 포함됐다.

부트캠프에서는 향후 4개월간 진행될 개념검증(PoC) 실행 계획 수립과 사업화 방향 구체화가 이뤄졌다. 참가팀들은 AI·기술 및 비즈니스 분야 특강과 팀별 설루션 피칭 세션에 참여하며 사업 설계 방향을 점검했다. 또한 팀별로 문제 정의, 개발 단계, PoC 계획을 발표하고 피드백을 주고받으며 사업화 가능성을 검증했다.

각 팀은 10월까지 AI·기술, 비즈니스, 임팩트 분야 전문가들의 1대1 멘토링 프로그램을 제공받는다. AI·기술 분야에서는 물리 인지 AI, 멀티모달 AI 등 분야의 국내 석학과 함께 AI 전문 경력을 지닌 SK이노베이션 AX단 구성원들도 멘토로 참여한다. 이후 각 팀은 11월에 예정된 성과공유회 ‘데모데이’에서 실증 성과를 발표한다. SK이노베이션은 최종 우수 3개 팀을 선정해 사업 고도화 및 임팩트 투자 연계 등 후속 지원을 이어간다.

강충식 SK이노베이션 부사장은 “참여팀들의 기술이 실제 현장에서 검증되고 사회적 가치로 이어질 수 있도록 적극 지원해 나갈 것”이라고 말했다.