이용자 만족도 89.8%, 타인 추천 의향 91.8% 비용·시간·거리 등 제약 요인 완화

[헤럴드경제=김현경 기자] ‘문화가 있는 날’을 매월에서 매주로 확대 시행한 이후 국민 10명 중 7명의 문화예술활동 참여가 늘어난 것으로 나타났다.

문화체육관광부가 15일 발표한 ‘문화요일 확대 관련 참여자 만족도 조사’ 결과에 따르면, 전체 응답자의 71.1%가 ‘문화요일’ 덕분에 문화예술활동 참여 횟수가 증가했다고 밝혔다.

특히 참여가 증가하거나 유지됐다고 답한 응답자 중 60.3%는 단순히 수요일로 문화활동을 옮긴 것이 아니라 문화활동 횟수가 늘어났다고 응답해, ‘문화요일’이 기존 문화 수요를 대체하기보다 국민의 전반적인 문화예술활동 참여를 확대하고 있음을 보여줬다.

정책에 대한 만족도 역시 높았다. ‘문화요일’ 이용 만족도는 89.8%에 달했고, 향후 재이용 의향은 91.1%, 타인에게 추천할 의향은 91.8%로 조사됐다.

만족 요인으로는 ‘할인 혜택’이 27.8%로 가장 높았고, ‘프로그램·작품 수준’(22.0%), ‘무료 참여 기회’(21.9%), ‘인근 생활권역 향유’(17.1%) 등도 고르게 분포했다.

문화요일은 국민들이 문화생활을 즐기는 데 제약으로 느끼는 비용, 시간, 거리 문제를 완화하는 효과를 보였다.

‘비용 부담을 줄여준다’는 체감이 83.4%로 가장 컸으며, ‘시간적 여유를 만드는 데 도움이 된다’(79.5%), ‘가까운 곳에서 즐길 수 있게 해준다’(70.9%)는 응답도 높게 나타났다.

아울러 응답자의 90.1%는 문화요일 확대가 전반적인 국민 문화 향유 수준을 개선하는 데 기여한다고 평가했다.

문체부는 지난 4월부터 문화가 있는 날을 매달 마지막 수요일에서 매주 수요일로 확대 시행하고 있다.

이번 조사는 지난 6월 24일과 7월 1일 이틀간 국립중앙박물관, 국립현대미술관 등 주요 국공립 문화시설 6개소 이용객 중 ‘문화요일’ 경험자 1000명을 대상으로 실시했다.

김용섭 문체부 지역문화정책관은 “이번 조사 결과를 통해 ‘문화요일’ 정책의 효과성을 재확인했다”며 “문체부는 앞으로도 국민들이 일상에서 더욱 쉽고 즐겁게 문화를 누릴 수 있도록 제도를 지속적으로 발전시켜 나갈 계획”이라고 밝혔다.