한국화학연구원.
한국화학연구원.

▷부원장 윤성철

▶본부장급

▷국가전략기술추진단장 박호식 ▷연구전략본부장 김필호 ▷화학공정연구본부장 박지훈 ▷화학소재연구본부장 김윤호 ▷의약바이오연구본부장 한수봉 ▷정밀·바이오화학연구본부장 차현길 ▷화학플랫폼연구본부장 조성근 ▷경영기획본부장 최호철 ▷행정관리본부장 김화정


nbgkoo@heraldcorp.com