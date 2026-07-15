▷부원장 윤성철
▶본부장급
▷국가전략기술추진단장 박호식 ▷연구전략본부장 김필호 ▷화학공정연구본부장 박지훈 ▷화학소재연구본부장 김윤호 ▷의약바이오연구본부장 한수봉 ▷정밀·바이오화학연구본부장 차현길 ▷화학플랫폼연구본부장 조성근 ▷경영기획본부장 최호철 ▷행정관리본부장 김화정
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입력 2026-07-15 08:40:28
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▷부원장 윤성철
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▷국가전략기술추진단장 박호식 ▷연구전략본부장 김필호 ▷화학공정연구본부장 박지훈 ▷화학소재연구본부장 김윤호 ▷의약바이오연구본부장 한수봉 ▷정밀·바이오화학연구본부장 차현길 ▷화학플랫폼연구본부장 조성근 ▷경영기획본부장 최호철 ▷행정관리본부장 김화정
SK하이닉스 ADR 장중 26.5% 급등…바클레이스 “2배 상승 여력”
[헤럴드경제=서지연 기자] 미국 투자은행 바클레이스가 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)의 목표주가를 현재의 두 배 이상 수준으로 제시하며 메모리 반도체 업황에 대한 강한 낙관론을 내놨다. 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 고대역폭메모리(HBM) 수요가 이어지면서 메모리 공급 부족이 수년간 지속될 것이란 전망이다. 14일(현지시간) 경제전문매체 인베스팅닷
“박나래 수임료 5억 쓰고 벌 받을 것”…결국 검찰 넘겨진 박나래, 매니저는 변호사 선임
[헤럴드경제=김성훈 기자] 코미디언 박나래가 ‘매니저 상대 갑질’ 관련 혐의로 검찰에 넘겨진 가운데, 매니저는 변호사를 선임하며 법적 대응에 나섰다. 법무법인 강심 장현호 대표변호사는 지난 11일 유튜브 채널 ‘장변호’를 통해 박나래 전 매니저의 대리인을 맡게 됐다고 밝혔다. 장 변호사는 “이 사건은 양측 주장이 서로 상반되고 증거들도 불투명한 면이 있어서 굉장히 다툼의 여지가 크고, 치열하게 싸우고 있는 상황”이라며 “저를 믿고 맡겨주신 매니저를 위해 최선을 다해 다툴 예정”이라고 밝혔다. 박나래의 전 매니저가 장 변호사를 대리인으로 선임한 것은, 장 변호사가 지난 1월 올렸던 영상이 인연이 된 것으로 추정된다. 장 변호사는 ‘결국 매니저가 이깁니다’라는 문구를 내건 해당 영상에서 박나래와 전 매니저들의 분쟁을 분석했다. 장 변호사는 박나래가 7개의 소송 등에 대응하기 위해 변호사 수임료로 ‘못해도 5억원’이 들 것이라 추정했다. 그러면서 “사람들이 자존심 싸움을 하면 변호사만 돈
[영상] “추신수 사는 곳인데 9억 급락?” 청라 140평집, 어쩌다 [부동산360]
골프에 진심이신 분들이라면 인천 청라의 고급 골프장 내 위치한 한 단독주택이 감정가가 약 30억원에 첫 경매가 유찰되고 가격이 20억원 초반대로 떨어졌다고 하는데 베어즈베스트GC 안에 위치한 3층 규모 단독주택은 감정가가 약 30억원에 첫 경매가 이뤄져 가격이 20억원 초반대로 떨어졌다고 하는데 권리상 하자가 전혀 없는 이 물건은 어떤 이유로 유찰된 건지 자세한 내용을 영상에서 확인하실 수 있습니다.
김흥국이 16억에 낙찰받은 그집, 50억이 됐다…하정우·민호도 반한 잠원 빌라 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 서초구 잠원동은 ‘메이플자이’, ‘오티에르신반포’, ‘아크로리버뷰’ 등 한강변을 중심으로 고가 단지들이 촘촘히 들어서있는 아파트 중심의 부촌으로 ‘띠에라하우스’는 철저한 프라이빗 주거 형태와 영구적 한강 조망권을 무기로 오랜 기간 자산가들의 선택을 받았다.