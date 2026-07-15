“박나래 수임료 5억 쓰고 벌 받을 것”…결국 검찰 넘겨진 박나래, 매니저는 변호사 선임

[헤럴드경제=김성훈 기자] 코미디언 박나래가 ‘매니저 상대 갑질’ 관련 혐의로 검찰에 넘겨진 가운데, 매니저는 변호사를 선임하며 법적 대응에 나섰다. 법무법인 강심 장현호 대표변호사는 지난 11일 유튜브 채널 ‘장변호’를 통해 박나래 전 매니저의 대리인을 맡게 됐다고 밝혔다. 장 변호사는 “이 사건은 양측 주장이 서로 상반되고 증거들도 불투명한 면이 있어서 굉장히 다툼의 여지가 크고, 치열하게 싸우고 있는 상황”이라며 “저를 믿고 맡겨주신 매니저를 위해 최선을 다해 다툴 예정”이라고 밝혔다. 박나래의 전 매니저가 장 변호사를 대리인으로 선임한 것은, 장 변호사가 지난 1월 올렸던 영상이 인연이 된 것으로 추정된다. 장 변호사는 ‘결국 매니저가 이깁니다’라는 문구를 내건 해당 영상에서 박나래와 전 매니저들의 분쟁을 분석했다. 장 변호사는 박나래가 7개의 소송 등에 대응하기 위해 변호사 수임료로 ‘못해도 5억원’이 들 것이라 추정했다. 그러면서 “사람들이 자존심 싸움을 하면 변호사만 돈