도착 시간 입력 없이 현지 네트워크 접속 시 개통 가족 데이터 공유·다국가 로밍·패드 연결도 간소화

[헤럴드경제=김광우 기자] LG유플러스는 해외 로밍 이용 과정에서 고객들이 겪어온 번거로운 설정·가입 절차를 줄이기 위해 ‘로밍패스’를 개편했다고 15일 밝혔다.

이번 개편의 핵심은 고객이 로밍 이용을 위해 직접 입력하거나 반복적으로 설정해야 했던 절차를 최소화한 데 있다. 해외 도착 시 자동으로 서비스가 시작되고, 가족 데이터 공유 절차까지 간소화된다.

LG유플러스가 로밍 관련 고객 의견을 분석한 결과, 고객들은 ▷현지 도착 시간 설정의 번거로움 ▷가족 간 데이터 공유 절차의 복잡함 ▷복수의 국가 여행 시 반복되는 로밍 가입 ▷패드 등 여러 개의 스마트 기기 이용 시 별도 연결 과정 등을 주요 불편사항으로 꼽았다.

LG유플러스는 고객이 실제 이용 과정에서 겪는 불편을 줄이고 로밍 가입부터 이용까지 전 과정을 단순화하는 데 초점을 맞춰 로밍패스를 개편했다.

이 같은 의견은 고객 참여(Co-Creation) 플랫폼 ‘심플랩(Simple. Lab)’을 통해 접수됐다. 심플랩은 고객이 통신 서비스 이용 과정에서 느끼는 불편과 개선 아이디어를 제안하는 고객 참여 플랫폼이다.

이번 개편을 통해 고객은 해외 도착 시간을 따로 설정하지 않아도 로밍 서비스를 이용할 수 있게 됐다. 기존에는 고객이 로밍 가입 시 현지 도착 시간을 직접 입력해야 했다.

개편된 로밍패스는 고객이 현지 공항에 도착해 처음 네트워크에 접속하는 순간 자동으로 서비스가 시작된다. 별도의 시간 설정 없이 해외 도착 직후 바로 데이터를 사용할 수 있다.

가족 고객은 데이터 공유를 보다 간편하게 이용할 수 있게 됐다. 기존에는 가족 구성원이 각각 로밍에 가입한 뒤 데이터를 공유하는 절차를 별도로 진행해야 했다. 개편 이후에는 결합상품을 이용하는 가족이 로밍 데이터 나눠쓰기를 신청하면 대표 가입자가 로밍 가입과 데이터 공유를 한 번에 설정할 수 있다.

해외에서 여러 기기를 사용하는 고객도 추가 설정 부담을 줄일 수 있게 됐다. LG유플러스는 국내에서 데이터쉐어링으로 이용 중인 패드를 로밍 가입 과정에서 자동으로 불러와 연결할 수 있도록 했다. 여러 국가를 방문하는 고객도 최초 한 번만 설정하면 별도 가입 없이 자동으로 로밍 서비스가 적용되도록 했다.

장준영 LG유플러스 마케팅그룹장(상무)은 “고객들은 로밍 가입이나 데이터 이용 과정의 번거로움을 줄이고 여행에만 집중할 수 있는 경험을 하길 원했다”며 “고객 목소리를 반영해, 앞으로도 고객과 함께 더 쉽고 편리한 통신 서비스를 만들어 나가겠다”고 말했다.

한편, LG유플러스의 로밍 서비스인 ‘로밍패스’는 해외여행 고객이 최대 30일 동안 전 세계 83개국에서 데이터를 이용할 수 있는 기간형 로밍 요금제다. 요금은 2만9000원부터 7만9000원까지다. 데이터 제공량은 최대 4GB·13GB·25GB·49GB로, 25GB 이상 요금제는 가족·친구와 데이터를 나눠 사용할 수 있다.