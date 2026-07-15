서울시자원봉사센터와 기업 방문형 프로그램 운영 임직원이 직무·조직문화·프로젝트 수행 경험 공유 지난달에도 사회공헌 분야 희망 청년 대상 멘토링

[헤럴드경제=홍석희 기자] 삼표그룹은 지난 10일 서울 종로구 이마빌딩에서 만 19~34세 청년을 대상으로 기업 연계 진로 멘토링 ‘청춘잡담(Job Talk)’을 진행했다고 15일 밝혔다.

서울시자원봉사센터가 주관하는 ‘청춘잡담’은 현직자와 청년이 만나 직무 경험과 진로 고민을 나누는 프로그램이다. 진로 방향을 탐색하는 1차 멘토링과 기업·기관 현장을 체험하는 2차 멘토링으로 나눠 운영된다.

지난 7일 숙명여자대학교에서 열린 1차 멘토링에는 삼표그룹을 비롯한 서울 소재 기업과 공공기관, 재단 현직자 60여명과 청년 200여명이 참여했다.

삼표그룹은 2차 멘토링에서 청년들을 본사로 초청해 실제 사업 기획과 업무 수행에 활용하는 업무 프로세스, 조직 내 협업 구조 등을 소개했다. 삼표그룹과 건설기초소재 산업에 관한 퀴즈 등 참여형 프로그램도 진행했다.

직무 소개와 질의응답 시간에는 임직원들이 담당 업무와 프로젝트 기획·실행 과정, 조직문화, 사회생활 경험 등을 설명했다. 프로그램 종료 후 실시한 만족도 조사에서는 실제 기업 현장과 업무에 대한 이해도를 높일 수 있었다는 평가가 나왔다.

손호균 삼표산업 레미콘영업담당 상무는 “청년들이 막연하게 느낄 수 있는 기업 현장과 직무를 현실적으로 이해할 수 있도록 실제 경험을 중심으로 이야기를 나눴다”며 “이번 멘토링이 진로를 구체화하는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.

유용재 삼표그룹 사회공헌담당 상무는 “청년들이 진로를 탐색하고 성장할 기회를 얻을 수 있도록 관련 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다.

삼표그룹은 지난 6월 5일 청년재단이 주최한 ‘기업·기업재단 사회공헌 리더를 만나다’에도 멘토로 참여해 사회공헌 분야 취업을 희망하는 청년들에게 실무 경험과 진로 조언을 전달했다.