[헤럴드경제=부애리 기자] 윤석금 웅진그룹 회장이 46년 경영 인생을 담은 저서를 출간했다.

15일 웅진그룹에 따르면 윤 회장의 저서 ‘이런 말 자주 하면 부자 될 징조입니다’는 어떻게 하면 돈이 들어오느냐는 현실적인 질문에서 출발해 돈이 들어오는 사람들의 말과 태도, 사고방식을 풀어낸다.

27살에 백과사전 세일즈맨으로 사회생활을 시작해 출판, 교육, 화장품, 생활가전 렌털 사업을 일구며 윤 회장이 몸소 겪고 증명해 낸 이야기를 담았다.

책은 ▷긍정의 언어와 인간관계 등을 다룬 ‘나를 바꾸는 법’ ▷잘 파는 사람의 비밀과 생활가전 렌탈 사업의 탄생 과정을 담은 ‘일하는 법’ ▷웅진그룹의 성장 과정과 인공지능 시대 리더십을 담은 ‘미래를 만드는 법’ 등 세 부분으로 구성됐다. 경제적 성공에 관심이 높지만, 미래에 대한 불안도 큰 젊은 세대를 위해 성공의 본질을 쉽고 담백하게 풀어냈다.

윤 회장은 책에서 “긍정적인 말을 자주 한다면 부자가 될 징조”라며 “내가 바뀌어야 나를 둘러싼 환경과 세상을 바꿀 수 있고, 내가 먼저 즐거워야 행복과 성공이 찾아온다”라고 전한다. 또 “수많은 어려움 앞에서 내 삶이 행복해질지, 불행해질지는 세상을 긍정적으로 바라보는 나의 시선과 태도에 달려 있다”라고 강조했다.

이번 신간은 전작인 ‘말의 힘’에 이어 윤 회장이 2년 만에 선보이는 다섯 번째 저서다.

한편 웅진그룹은 최근 상조업체 프리드라이프 인수 효과로 자산 규모가 5조원을 넘어서면서 공정거래위원회가 지정하는 공시대상기업집단(대기업집단)에 12년 만에 다시 이름을 올렸다. 2012년 유동성 위기로 법정관리에 들어가며 그룹이 해체 절차를 밟았던 웅진은 핵심 계열사 매각과 사업 재편을 거친 뒤 프리드라이프 인수를 계기로 재도약에 나섰다.