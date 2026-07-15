[헤럴드경제=정대한 기자] 롯데마트 토이저러스가 여름방학을 맞아 대규모 완구 행사 ‘토이저러스 플레이데이(PLAY DAY)’를 진행한다고 15일 밝혔다.

행사는 16일부터 8월 12일까지다. 인기 완구와 게임기, 레고 등 1400여 종의 다양한 상품을 준비했다. 대표 상품 ‘포켓몬스터 변신 브레이브 담청호 특별판’은 3만9900원에 판매한다. 롯데마트 토이저러스 단독으로 준비한 ‘캐치티니핑 퐁당핑 목욕세트’는 3만4900원이다.

‘닌텐도 스위치2’는 64만8000원에 선보인다. 스위치 본체와 전용 휴대용 케이스를 함께 구매하면 1만원 할인 혜택을 제공한다. ‘레고 스파이더맨 대 미스테리오’는 12만7900원, ‘레고 스파이더맨 대 샌드맨’은 2만9500원이다. ‘헬로카봇 프론 경찰차 올스타’는 30% 할인 판매한다. ‘헬로카봇 카봇X’, ‘영실업 시나모롤 마트놀이 계산대’ 등 인기 완구도 20% 할인한다.

롯데마트에 따르면 여름방학 시즌이었던 지난해 7~8월 토이저러스 완구 매출은 전년 동기 대비 8.8% 증가했다. 롯데마트 관계자는 “시즌 수요를 반영해 다양한 인기 완구와 체험형 콘텐츠를 선보이며 가족 고객의 쇼핑 만족도를 높일 것”이라고 말했다.