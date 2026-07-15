마트노조·MBK파트너스 부회장 면담 불발

[헤럴드경제=김진 기자] 홈플러스 일반노조가 홈플러스 최대 주주인 MBK파트너스와 최대 채권자인 메리츠금융그룹 간 3자 회동을 제안했다.

홈플러스 일반노조는 14일 고용노동부 서울남부지청에서 메리츠금융그룹과 면담을 가진 뒤 3자 회동을 추진하겠다고 밝혔다. 이종성 홈플러스 일반노조 위원장은 “메리츠, MBK, 홈플러스 노조의 회동을 노조가 주선하겠다고 제안했다”고 말했다.

이 위원장은 파산 위기에 놓인 홈플러스 사태와 관련해 “10만명 노동자의 생계가 달린 문제”라며 “MBK와 메리츠의 감정 문제는 본인들의 논리만으로 해결될 것이 아니다”라고 호소했다. 이어 “MBK와 메리츠가 도의적인 책임을 어느 정도 감수해야 한다”며 “(양측 모두) 원금에 대한 손실은 없다는 점이 다 드러나지 않았느냐”고 했다.

메리츠금융그룹은 이날 면담에서 MBK파트너스와 김병주 MBK 회장의 보증을 조건으로 1000억원의 긴급운영자금(DIP) 대출금을 에스크로에 예치했다는 기존 입장을 재확인했다. 나머지 1000억원을 MBK가 마련해야 한다는 입장도 거듭 강조했다.

민주노총 서비스연맹 마트산업노동조합 홈플러스지부와 김광일 MBK파트너스 부회장의 면담은 불발됐다. MBK파트너스는 14일 오전 유선을 통해 면담 취소를 통보한 것으로 알려졌다.

마트노조는 이날 홈플러스 본사 앞에서 기자회견을 열고 “MBK는 약속 당일인 오늘, 회생 절차와 법원 일정을 핑계 삼아 면담을 전격 연기했다”며 “이것이 자금 수혈을 기다리는 기업의 대주주와 채권단이 취할 태도인가”라고 비판했다.

이들은 “홈플러스가 청산되어 공중분해 된다면, 이익을 보는 자들은 담보를 쥐고 있는 메리츠와 먹튀 자본 MBK뿐”이라며 “정부는 홈플러스 긴급 정상화 방안을 마련하라”고 촉구했다.

서울회생법원은 지난 3일 홈플러스의 기업회생절차 폐지를 결정했다. 단 홈플러스가 14일 이내에 2000억원의 운영자금을 마련하고 즉시 항고할 경우 회생절차를 재개할 수 있다고 했다. 제헌절 등 공휴일을 감안한 시한은 오는 20일이다.

홈플러스 양대노조는 MBK와 메리츠뿐 아니라 정부 지원을 촉구하는 집회에 나선다. 일반노조는 15일과 16일 각각 여의도 메리츠금융 본사, 광화문 MBK파트너스 본사 앞에서 규탄대회를 연다. 마트노조는 15일 청와대 사랑채에서 홈플러스 노동자·상인 총궐기대회를 개최한다.