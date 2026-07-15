청년 고용률 43.9%로 1.7%p↓ 제조·건설업 취업자 감소 지속

[헤럴드경제=김용훈 기자] 지난달 취업자 수가 1년 전보다 6만3000명 늘며 증가세를 이어갔다. 다만 청년층과 제조업·건설업 고용 부진이 이어지면서 고용률은 하락했다. 청년층 고용률은 1년 새 1.7%포인트 떨어졌고 제조업 취업자는 9만7000명 감소했다.

15일 국가데이터처가 발표한 ‘2026년 6월 고용동향’에 따르면 지난달 15세 이상 취업자는 2915만4000명으로 지난해 같은 달보다 6만3000명(0.2%) 증가했다. 15~64세 고용률은 70.2%로 1년 전보다 0.1%포인트 하락했고, 전체 고용률도 63.4%로 0.2%포인트 낮아졌다. 실업자는 83만4000명으로 1만명(1.2%) 늘었지만 실업률은 2.8%로 지난해와 같았다.

연령별로는 60세 이상 취업자가 21만4000명 늘며 증가세를 이끌었고 50대도 3만3000명 증가했다. 반면 20대는 19만9000명, 40대는 1만9000명 감소했다. 청년층(15~29세) 고용률은 43.9%로 1년 전보다 1.7%포인트 하락했고, 청년 실업률은 7.0%로 0.9%포인트 상승했다.

산업별로는 보건업 및 사회복지서비스업(21만4000명), 예술·스포츠 및 여가관련서비스업(5만5000명), 운수·창고업(4만8000명) 등에서 취업자가 늘었다. 반면 제조업(-9만7000명), 농림어업(-9만5000명), 건설업(-6만7000명)은 감소세를 이어갔다.

종사상 지위별로는 상용근로자가 1만6000명 증가했지만 임시근로자는 5만1000명, 일용근로자는 4만5000명 각각 감소했다. 비임금근로자 가운데 고용원 있는 자영업자는 9만5000명, 고용원 없는 자영업자는 7만2000명 증가한 반면 무급가족종사자는 2만3000명 줄었다.

비경제활동인구는 1600만9000명으로 지난해 같은 달보다 18만1000명 증가했다. 육아 목적 비경제활동인구는 감소했지만 재학·수강과 가사 인구가 늘어난 영향이다. 구직단념자는 35만6000명으로 1만6000명 증가했다.