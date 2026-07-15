[헤럴드경제=도현정 기자] 지난달 국제 유가 하락 덕분에 미국의 소비자물가 상승률이 예상보다 빠르게 둔화한 것으로 나타났다.

14일(현지시간) 미국 노동부 노동통계국 발표에 따르면 지난달 미국의 소비자물가지수(CPI)는 지난해 같은 달보다 3.5% 상승했다. 지난 5월 상승률이 4.2%였던 것에 비하면 큰 폭으로 물가 상승률이 둔화됐다. 다우존스가 집계한 전문가 예상(3.8%) 보다도 낮은 수치다.

지난 5월보다는 0.4% 하락해, 이 역시 전문가 예상(-0.2%)을 하회했다. 지난 5월 대비 지난달의 CPI 하락 폭은 팬데믹 시기였던 2020년 4월(-0.8%) 이후 6년 만에 가장 컸다.

이는 지난달 미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 체결이 국제유가를 빠르게 끌어내린 덕분에 소비자물가가 상승 압력을 크게 낮춘 것으로 보인다. 지난달의 에너지 가격은 지난 5월 대비 5.7% 하락했다. 특히 휘발유 가격은 같은 기간 9.7%나 떨어졌다. 다만, 에너지 가격은 지난해보다는 15.7% 오른 상태다. 이는 지난해보다 물가 상승률을 높게 유지하게 하는 요인이 됐다.

에너지·식품 물가를 제외한 근원 CPI는 지난해보다 2.6% 올랐다. 이 역시 지난 5월(2.9%)보다는 크게 낮아진 수치다. 근원 물가지수 상승률도 전문가 전망을 밑돌았다. 전문가 전망으로는 지난달 근원 물가지수 상승률이 지난해보다 2.9%, 지난 5월보다는 0.2% 오를 것이라 나왔다. 중고차 및 트럭(-0.2%), 의류(-0.6%) 가격이 전월 대비 하락으로 돌아섰고, 서비스 가격(에너지 서비스 제외)이 전월 대비 보합을 유지한 게 소비자물가 상승률 둔화에 기여했다.

6월 소비자물가 지표가 예상을 크게 밑돌면서 물가 상승에 대한 시장 우려를 다소 진정시켰지만, 최근 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란의 긴장이 변수가 될 수도 있다. 미국은 이날 이란에 대한 해상 봉쇄를 전개했고, 이에 국제유가는 단번에 1.7% 가량 올랐다.

케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장도 이날 지속적으로 높은 수준의 인플레이션을 용납하지 않겠다고 천명했다. 워시 의장은 하원 금융서비스위원회 청문회에 출석하기 전 사전 배포한 발언 자료에서 “우리 (연준) 위원들은 지속적으로 높은 수준의 인플레이션을 용납하지 않고, 물가 안정을 회복하겠다는 확고한 의지를 공유한다”면서 “우리가 (통화) 정책을 올바르게 운용한다면, 우리는 그렇게 할 것이고, 지난 5년간의 인플레이션 급등은 과거의 일이 될 것”이라고 강조했다.

연준은 앞서 강경한 매파적(통화긴축 선호) 발언까지 내기도 했다. 크리스토퍼 월러 연준 이사는 전날인 13일(현지시간) 공개 연설에서 “이번 주 발표되는 근원 인플레이션 지표가 또다시 높게 나온다면, 연방공개시장위원회(FOMC)는 단기적으로 통화 정책을 긴축하는 방안을 검토해야 할 것”이라고 말했다.

월러 이사는 “인플레이션이 올바른 방향으로 가는지는 판단하려면 앞으로 몇 달간 낮은 수치가 이어지는지를 확인해야 한다”고 강조하기도 했다. 일회적 요인에 의한 결과를 배제하겠다는 것이다.

시장은 연준이 오는 28~29일 통화정책 회의에서는 금리를 현 3.50∼3.75%로 동결한 뒤, 오는 9월에 0.25%포인트 금리 인상을 단행할 가능성이 있다고 전망했다.

한편, 이날 소비자물가 지표가 예상을 밑돌면서 채권 금리는 떨어졌다. 전자거래 플랫폼 트레이드웹에 따르면 통화정책에 민감한 2년 만기 미국채 수익률은 미 동부시간으로 오전 9시 15분 기준 4.19%를 나타냈다. 이는 전장보다 0.07%포인트 하락한 것이다. 10년 만기 미국채 수익률은 같은 시간 전장 대비 0.03%포인트 하락한 4.58%로, 4.6% 선 밑으로 내려왔다.