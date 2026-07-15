[헤럴드경제=이명수 기자] 민경욱 전 의원이 7월 14일 오후 부정선거 강연 중 의식을 잃고 쓰러진 뒤 심폐소생술을 받고 병원으로 이송됐다. 검사결과는 뇌출혈로 확인돼 수술을 받았다.

민경욱(63) 전 새누리당 의원이 14일 오후 부정선거를 주제로 강연하던 중 쓰러져 심폐소생술 후 병원으로 응급이송됐다.

자유와혁신 최고위원이자 프랜차이즈 국대떡볶이 대표인 김상현 씨는 이날 자신의 페이스북을 통해 “민 전 의원은 14일 오후 2시부터 시작된 고신애국지도자연합 서울 포럼 행사에 참석해 강의하던 중 오후 5시 30분경 의식을 잃고 쓰러져 서울 소재 A 병원 응급실로 이송됐다”고 밝혔다.

김 씨는 “현장에 자유와혁신 간부 2명이 함께 있어 해당 소식을 직접 전해 듣고 있다”며 “가족들에게도 상황을 알렸다. 민 전 의원의 회복을 위해 기도 부탁드린다”고 덧붙였다.

고명길 고신애국지도자연합 전문위원장에 따르면 민 전의원은 검사 결과 뇌출혈로 확인돼 수술을 받았으나 현재 의식불명 상태다.

민 전 의원은 이날 서울 종로구 한국기독교회관에서 열린 제11회 고신애국지도자연합 서울 포럼에 연사로 참석했다. 이번 행사는 부산·대구·창원·제천에 이어 진행된 전국 권역 세미나의 마지막 일정이었다.

민 전 의원은 ‘부정선거와 기독인의 소명’을 주제로 강연하며 6·3 지방선거에 대한 자신의 견해를 밝혔다. 이후 참석자들과 질의응답을 이어가던 중 갑자기 몸 상태에 이상을 보이며 단상 뒤로 쓰러졌다.