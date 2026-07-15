가산 두산위브아파트 앞 다채로운 식재 돋보이는 특화정원 조성 아파트 노후 담장 정비 시기와 맞물려 완성.. 도시 미관 극대화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 최기찬)가 유동 인구가 많은 가산 두산위브아파트 앞 화단 일대를 ‘도심 속 힐링 특화정원’으로 새롭게 단장했다고 밝혔다.

이번 사업은 도심 속 자투리 녹지공간을 확충하고, 쾌적한 보행환경을 조성해 주민들에게 품격 있는 가로경관을 제공하고자 추진됐다.

구는 기존의 단조롭고 방치됐던 화단을 전면 정비했다. 다양한 수목과 화초류를 입체적으로 식재해 계절마다 색다른 매력을 느낄 수 있는 힐링공간으로 탈바꿈시켰다.

특히 이번 사업은 정원과 인접한 아파트의 담장 정비 작업이 동시에 이루어지며 공간의 완성도를 높였다. 구는 아파트의 노후 담장 정비를 위해 시비 보조금을 지원했다.

구는 새롭게 조성된 특화정원이 단순히 스쳐 지나가는 보행로를 넘어, 주민들이 일상 속 여유를 만끽할 수 있는 ‘생활밀착형 힐링 공간’으로 자리매김할 것으로 기대하고 있다.

최기찬 금천구청장은 “이번 특화정원 조성을 통해 녹지를 확충하는 것은 물론, 인접한 노후 담장 정비까지 적시에 지원하여 시각적인 아름다움과 보행 쾌적성을 동시에 확보했다”며 “앞으로도 주민들의 발길이 닿는 도심 곳곳, 걷고 싶은 거리 조성을 확대해 나가겠다”고 전했다.