7월 16일부터 8월 16일까지 한내공원 등 공원 내 물놀이장 6곳 운영 월계·공릉·중계·상계 권역별 물놀이장 마련… 집 가까운 곳에서 무료 물놀이

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 서준오)가 여름철 무더위로 지친 구민들에게 시원한 휴식 공간을 제공하기 위해 오는 16일부터 공원 내 물놀이장 6곳을 운영한다고 밝혔다.

구는 올해 화랑대 철도공원에 조성한 ‘2026 꿀잼 워터파크’와 함께 집 가까운 공원에서도 아이들이 안전하게 물놀이를 즐길 수 있도록 권역별 공원 물놀이장을 운영한다. 생활권에서 이용할 수 있는 무료 물놀이 공간으로, 특히 어린 자녀를 둔 가족들에게 큰 인기를 끌 것으로 기대된다.

운영 장소는 ▷한내공원 ▷공릉동공원 ▷들국화어린이공원 ▷느티울공원(까치어린이공원) ▷비석골공원 ▷당고개지구공원 등 총 6곳이다. 월계권과 공릉권, 중계권, 상계권에 고르게 조성해 주민 누구나 가까운 곳에서 물놀이를 즐길 수 있도록 했다.

물놀이장은 7월 16일부터 8월 16일까지 운영하며 매주 월요일은 휴장한다. 운영시간은 오전 11시부터 오후 4시 45분까지로, 45분 운영 후 15분 휴식을 반복하는 방식으로 하루 6회 가동한다. 휴식 시간에는 시설 점검과 이용객 안전 관리를 실시해 보다 쾌적한 환경을 유지한다. 다만 우천 시에는 이용객 안전을 위해 운영을 중단하는 등 기상 여건에 따라 탄력적으로 운영할 예정이다.

공원 내 물놀이장은 수심이 깊지 않아 유아부터 초등학교 저학년 어린이까지 부담 없이 이용할 수 있다. 별도의 수영복을 준비하지 않아도 편안한 복장으로 물놀이를 즐길 수 있는 것도 장점이다.

구는 무엇보다 안전한 물놀이 환경 조성에 중점을 두고 운영한다. 물놀이장마다 안전·운영요원을 배치, 그늘막과 탈의실 등 편의시설을 마련해 이용객의 편의를 높였다.

운영 기간 동안 수질 기준을 준수하고 물놀이 시설 청소를 지속적으로 실시하는 등 수질과 위생관리도 철저히 한다. 또한 구급상자를 비치하고 응급상황 대응체계를 갖추는 등 안전사고 예방에 만전을 기한다.

운영에 앞서 지난 8일 근무자 30명을 대상으로 근무자 전문교육도 실시했다. 성범죄 등 물놀이장에서 발생할 수 있는 범죄 대응 교육, 이용객 응대 및 안전관리 교육, 심폐소생술(CPR)과 자동심장충격기(AED) 활용을 포함한 응급처치 교육을 진행해 현장 대응 역량을 강화했다.

지난해 공원 내 물놀이장은 총 2만2581명이 이용했다. 주말에는 개소당 하루 평균 197명, 평일에는 115명이 찾는 등 여름철 주민들이 즐겨 찾는 생활권 물놀이 공간으로 자리매김했다.

구는 같은 기간 화랑대 철도공원 노원기차마을 일대에서 ‘2026 꿀잼 워터파크’도 함께 운영한다. 50m 에어바운스형 워터슬라이드와 유수풀, 연령별 수영장, 클라이밍풀 등 다양한 물놀이시설을 갖춰 온 가족이 함께 즐길 수 있으며, 노원구민은 신분증 확인 후 무료로 이용할 수 있다. 생활권 공원 물놀이장부터 대형 워터파크까지 다양한 물놀이 공간을 마련해 구민들에게 더욱 풍성한 여름 휴식 경험을 제공할 예정이다.

서준오 노원구청장은 “멀리 떠나지 않아도 집 가까운 공원에서 아이들이 안전하고 시원하게 여름을 보낼 수 있도록 동네 물놀이장을 운영하고 있다”며 “철저한 안전관리와 수질관리를 바탕으로 구민 모두가 안심하고 즐길 수 있는 여름 물놀이 공간을 만들어 나가겠다”고 말했다.