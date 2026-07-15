서울시 정비구역 지정 고시… 최고 35층·959세대 주거단지 조성 중랑천 수변과 연계한 쾌적한 주거환경 조성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 면목동 174-1번지 일대 ‘면목10구역 주택정비형 민간재개발사업’이 7월 9일 서울시 정비계획 결정 및 정비구역 지정 고시를 완료하며 본격적인 사업 추진에 들어갔다고 밝혔다.

면목10구역은 지난 4월 서울시 도시계획위원회 수권분과위원회 심의에서 정비계획 결정 및 정비구역 지정안이 수정가결된 이후 후속 행정절차를 거쳐 이번에 정비구역 지정이 최종 확정됐다.

이번 고시에 따라 면목10구역에는 지상 최고 35층, 총 959세대(임대주택 167세대 포함) 규모의 쾌적한 주거단지가 조성될 예정이다.

또, 기존 제2종일반주거지역(7층 이하)에서 제3종일반주거지역으로 용도지역이 상향되고, 사업성 보정계수(1.52)가 적용돼 법적으로 허용되는 건축 규모(허용용적률)가 확대됐다.

이에 따라 허용용적률 252%, 계획용적률 300%를 적용받을 수 있게 되면서 사업 추진 여건도 한층 개선됐다.

새롭게 조성되는 단지는 인접한 면목8구역 및 주변 가로주택정비사업과 연계해 도로를 확장하고 공공보행통로를 조성하는 등 지역 일대의 교통과 보행환경을 함께 개선할 계획이다.

또, 중랑천과 인접한 입지 특성을 살려 수변 경관과 조화를 이루는 입체적인 스카이라인을 형성하는 등 중랑천변의 새로운 수변 특화 주거단지로 조성될 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “이번 정비구역 지정 고시를 계기로 면목10구역 재개발사업이 본격적으로 추진될 수 있는 기반이 마련됐다”며 “중랑천의 자연환경과 조화를 이루는 쾌적한 주거단지가 신속하고 안정적으로 조성될 수 있도록 앞으로도 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.