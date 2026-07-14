[헤럴드경제=김아린 기자] 경찰이 윤석열 전 대통령 관저에 있던 PC 여러대를 초기화한 혐의로 윤재순 전 대통령실 총무비서관과 강의구 전 대통령실 제1부속실장을 검찰에 넘겼다.

경찰청 3대특검 인계 사건 특별수사본부는 14일 언론 공지를 통해 “윤 전 비서관과 강 전 부속실장을 서울중앙지검에 불구속 송치했다”고 밝혔다.

특수본에 따르면 이들은 지난 2024년 12월 중순께 대통령실 행정관들에게 대통령 관저에 있던 PC 8대를 무단 반출하고 초기화하게 해 윤 전 대통령의 12·3 비상계엄 선포 관련한 증거를 인멸한 혐의를 받는다.

또 특수본은 지난 3월 서울중앙지검이 정진석 전 대통령 비서실장 등이 대통령실 PC를 초기화하도록 지시한 사건과 관련해 요구한 보완수사도 마무리해 다시 넘겼다고 밝혔다.

특수본은 정 전 비서실장에게 공용전자기록 손상과 직권남용 등 혐의를 적용해 송치했다.

한편 특수본은 지난해 12월 내란특검 등이 수사 기간 내 결론을 내리지 못한 사건들을 이첩받아 수사를 이어가고 있다.