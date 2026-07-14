동고서저 경동지괴 강원 동해, 바다·계곡 코앞

[헤럴드경제=함영훈 기자] 백두대간이 바로 아래 바다와 평행으로 달리는 강원특별자치도 동해안은 동고서저 경동지괴이다. 그래서 바다와 계곡이 아주 가깝다.

동해시는 바닷물 해수욕대로, 무릉계곡 전천 민물대로 다 즐기는 양수겸장형 여름 바캉스 도시이다.

동해시가 여름철 시민과 관광객들이 시원하고 안전하게 물놀이를 즐길 수 있도록 전천 물놀이장과 무릉오선녀탕을 비롯한 다양한 물놀이 시설을 본격 운영하며 여름 관광객 맞이에 나선다.

먼저 도심 속 대표 물놀이 공간인 전천 물놀이장은 지난해 운영 결과를 반영해 물놀이 공간(폰드)을 확대하고 놀이시설을 추가 설치하는 등 이용환경을 개선해 13일 개장했다.

시설을 분산 배치해 혼잡을 줄이고 인근 관정을 신설해 담수 시간을 단축하는 등 운영 효율도 높였다.

물놀이장은 바닥분수와 우산분수, 그늘막, 평상 등을 갖췄으며 수심을 30cm 이하로 유지해 어린이들도 안심하고 이용할 수 있도록 조성됐다. 운영은 9월 13일까지이며 월요일부터 목요일은 오전 11시에서 오후 5시까지 금요일부터 일요일은 오전 10시부터 오후 5시까지 운영된다. 50분 운영 후 10분간 휴식하는 방식으로 수질과 안전관리를 강화할 계획이다.

지난해 약 3000명이 찾은 전천 물놀이장은 올해 시설 확장과 운영 개선은 물론, 뜬마루정원과 전천나루카페, 파크골프장, 미니골프장, 산책로 등 전천 일대 생활여가시설과 연계되면서 물놀이와 휴식, 산책을 함께 즐길 수 있는 도심 속 가족 여가공간으로 기대를 모으고 있다.

자연 속 물놀이를 즐길 수 있는 무릉오선녀탕도 운영에 들어갔다. 무릉계곡의 자연환경을 활용한 야외 물놀이 시설과 편의시설을 갖춘 무릉오선녀탕은 지난해 1만 8342명이 찾을 만큼 가족 단위 방문객들에게 꾸준한 사랑을 받는 대표 여름 명소다. 올해도 시원한 계곡과 함께 안전하고 쾌적한 물놀이 환경을 제공하며 피서객을 맞이한다.

이와 함께 망상·추암·어달·대진·하평해수욕장 등 지역 해변도 본격적인 피서철을 맞아 관광객을 맞이하고 있다. 동해시는 도심형 물놀이장과 자연형 물놀이 시설, 해수욕장을 함께 운영하며 시민과 관광객의 다양한 여름 여가 수요에 대응하고 있다.

동해시는 안전요원 배치와 수질관리, 시설물 점검 등 안전관리를 강화하는 한편, 가족 단위 이용객들이 안심하고 물놀이를 즐길 수 있도록 운영에 만전을 기할 계획이다.

김정윤 부시장은 “전천 물놀이장 시설 개선과 무릉오선녀탕 운영 등을 통해 시민과 관광객들이 도심과 자연에서 각기 다른 매력의 물놀이를 즐길 수 있도록 준비했다”며 “올여름 동해시가 가족 모두가 찾는 안전하고 즐거운 여름 휴양도시가 될 수 있도록 운영과 안전관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.