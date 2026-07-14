“‘가짜와 혐오’ 아닌 ‘진실과 상생’ 의 교육문화 조성해야”

[헤럴드경제=양대근 기자] 조정식 국회의장은 14일 의장 집무실에서 최교진 교육부 장관을 접견하고 AI(인공지능) 교육을 비롯한 교육계 현안에 대해 의견을 나눴다.

조 의장은 이날 최 장관에게 “교사와 교육감을 모두 경험한 만큼 누구보다 교육 현장을 이해하고 계실 것”이라며 “현장의 목소리가 충실히 반영된 교육정책을 만들어 주시길 기대한다”고 밝혔다.

아울러 “최근 드라마 ‘참교육’과 야구부 응원사태에서 드러났듯 우리 교육 현장에 스며든 혐오 문화에 대한 우려가 크다”며 “‘가짜와 혐오’가 아닌 ‘진실과 상생’의 문화가 자리 잡는 교육환경을 조성해 달라”고 당부했다.

조 의장은 또한 “학교폭력과 교권 침해가 심각한 사회문제로 떠오르고 있다”며 “안전하고 안심할 수 있는 학교를 만드는데 각별히 신경 써주시길 바라며, 국회도 필요한 입법적 뒷받침을 다하겠다”고 밝혔다.

이어 “AI 대전환기를 선도하기 위해서는 교육의 역할이 무엇보다 중요하다”며 “학생들이 미래사회를 이끌 역량을 갖출 수 있도록 AI 교육을 확대하는 데 국회도 적극적으로 지원하겠다”고 강조했다.

최 장관은 이에 “교사들이 학생 교육과 상담에 집중할 수 있고, 청소년들이 겪는 가정 문제 등도 제도적으로 해결할 수 있도록 국회와 적극 협의하겠다”며 “모든 국민이 AI를 자유롭게 활용하고, 교육 현장에서 실질적인 도움을 받을 수 있도록 세심하게 살펴보겠다”고 화답했다.