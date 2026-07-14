엘포인트 데이터·소셜미디어 결합…AI 페르소나 모델 설계

[헤럴드경제=정찬수 기자] 롯데멤버스가 14일 서울 중구 본사에서 바이브컴퍼니·제로투원파트너스와 ‘AI 페르소나 기반 가상조사 및 분석 서비스 공동 개발’ 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

협약은 인공지능이 데이터를 학습해 만든 가상 고객 모델 ‘AI 페르소나’로 소비자 행동과 마케팅 반응을 예측하는 것이 골자다.

롯데멤버스는 4500만 엘포인트 회원의 가명 데이터를 제공한다. 바이브컴퍼니는 소셜미디어 기반 비정형 데이터를 제공하고, 사용자 인터페이스를 구현한다. 제로투원파트너스는 데이터 결합과 가상 고객 성격·소비 패턴 설계를 위한 핵심 로직을 개발한다.

3사는 협약을 기점으로 기술 검증(PoC)에 착수한다. 주요 검증 과제는 상품·페르소나 세그멘테이션, 상품 제안 및 마케팅 반응 시뮬레이션이다.

박종남 롯데멤버스 대표는 “엘포인트 구매 데이터와 AI 기술의 결합은 새로운 비즈니스 통찰력을 제공할 것”이라며 “3사의 시너지로 소비자 반응을 예측하는 데이터 비즈니스 모델을 안착시키겠다”고 말했다.