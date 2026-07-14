[헤럴드경제=이명수 기자] 올림픽공원에서 시민들과 함께 ‘부정선거 의혹’ 관련 재선거 등을 주장하고 있는 장동혁 국민의힘 대표가 이재명 대통령에 대해 “유리하면 최대 볼륨, 불리하면 음소거. TV가 고장 나면 수리라도 하지, 고장 난 대통령의 불량 정치는 AS도 안 된다”고 강도 높게 비판했다.

장 대표는 14일 자신의 페이스북에 글을 올려 “불리하면 입을 닫는다. 이재명과 이 정권의 종특”이라고 했다.

또 “해군이 실종 장병을 찾고 있을 때 대통령이 골프를 쳤나. 이 간단한 질문에 답을 하지 않는다”며 “장병의 목숨보다 골프 라운딩이 먼저였다면 국군통수권자로서 자격 박탈”이라고 주장했다.

이어 “투표용지가 없어서 국민이 투표를 못 했는데도 지금껏 대통령은 제대로 사과 한마디 없다”며 “본인의 ‘재판 취소 특검’은 해야 한다고 우기더니 국민이 요구하는 ‘참정권 회복 특검’은 먼 산만 보고 있다”고 지적했다.

장대표는 “주가가 오를 때는 자기 공인 양 큰소리만 치더니 주가 폭락에는 사과도 없고 대책도 없다”며 “‘부동산이 계곡 정비보다 쉽다’고 으름장을 놓더니 역대급 부동산 폭등에는 침묵 모드”라고 질타했다.

또 “분당 아파트를 판다고 사방팔방 홍보하더니 안 팔았는지 못 팔았는지 지금까지 말이 없다”며 “자기 마음에 들지 않는 가짜뉴스를 잡았다며 경찰에 피자를 보내라고 법석을 떨더니 장윤기 사건에는 묵언수행에 들어갔다”고 꼬집었다.

이어 “정치는 대답을 내놓는 일”이라며 “대통령이라면 국민의 질문이 무엇이든 최선을 다해 대답을 내놓아야 한다”고 강조했다.