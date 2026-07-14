李 “서울시, 보고서로 공급물량 현황보고 해달라” 靑 “건의서 면밀히 검토 예정…면담 계획 없어”

[헤럴드경제=서영상 기자] 오세훈 서울시장이 민선 9기 지방정부 출범 이후 처음으로 14일 국무회의에 참석한 가운데 이재명 정부 인사들과 미묘한 신경전을 벌였다.

국무회의에 앞서 오 시장이 서울시 부동산 정책을 놓고 정부와의 이견을 공개적으로 제기하며 존재감을 드러낼 것이라는 관측이 나온 바 있다.

이재명 대통령은 이날 주재한 국무회의에서 오 시장을 향해 “(부동산 관련) 보고서를 주시면 서울시 재건축 재개발이 현재 어떻게 진행되고 있는지, 일반적으로 공급 물량이 많이 부족하다고 하는데 왜 그렇게 됐는지 현황 보고를 넣어서 해달라”고 주문했다.

생중계 되는 국무회의에서 오 시장의 공개 발언이 아닌 서면 제출을 요구한 것이다.

회의 도중 오 시장이 진행을 맡은 한성숙 국무총리를 향해 “총리님 서울시장이 말씀 좀 드려도 되겠냐”고 말하자 한 총리는 “(부동산 관련) 이건은 국민대토론회가 있으니 넘기면 좋겠다”고 말을 잘랐다.

이어 14~16일 예정된 부동산 토론회 일정을 공지하면서 “서류로 받겠다”고 말했다.

그러자 오 시장도 “방금전에 서울시가 준비한 보고서를 정책실장과 국토부 장관, 부총리님께 전달 드렸다”면서 “오늘 발언 기회를 안주실 것 같으니 보고서 내용으로 대체하겠다”고 응수했다.

앞서 한 총리는 국무회의 진행 원칙을 설명하면서도 오 시장을 겨냥하는 듯한 발언을 꺼냈다.

한 총리는 이와 관련 “오늘 새로 배석하시는 분들도 계시다”고 말문을 연 뒤 “국무위원들은 자유롭게 발언하시고 국무회의인 만큼 국무위원 이외의 분들은 의장이나 총리의 허락을 받고 발언해 주길 바란다”고 말했다.

또 “그외에 국무회의 관련해서 의견이 있으신 분들은 서면제출해주면 참고하겠다”고 덧붙였다.

다만 이 대통령은 국무회의 비공개 전환 전 “오 시장님 어디 계시냐”고 찾은 뒤 “당선을 축하드린다”며 “오랜만에 오셨는데 아주 간단하게 인사 말씀하시라”고 발언 기회를 부여했다.

이에 오 시장은 “오랜만에 국무회의에 들어왔다”고 운을 뗀 뒤 “대한민국 수도 서울시의 발전과 서울시민들의 삶의 질 향상을 위해서 최선의 노력을 다하겠다. 관계 부처에서 많이 도와주시면 정말 감사하겠다”고 말했다.

이어 “오늘 조금 아쉬운 것은 부동산 관련 대책 회의가 여러 차례 준비돼 있지만 그것과 무관하게 국무회의에서 꼭 여러 위원님들 모시고 그동안 서울시의 주택 행정과 관련해 얘기하고 싶었다”고 덧붙였다. 그러자 이 대통령은 “그 얘기는 나중에 하시죠”라고 제지했고, 오 시장은 “제가 준비한 보고서에 조금 불편한 내용들도 꽤 들어 있다. 토론 자료로 작성한 만큼 꼭 좀 일독하셔서 다양한 의견이 균형 있게 채택이 됐으면 좋겠다”고 언급했다.

한편 청와대는 오 시장이 이날 서면 제출한 부동산 건의사안과 관련해 “서울시장으로부터 부동산 정책 건의서를 받았으며 관련 비서관실에서 면밀히 검토할 예정”이라면서 “건의와 관련해 별도의 면담 일정 계획은 아직 없다”고 했다.