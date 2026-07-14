플라이웨이게임즈 액션 로그라이크 게임 ‘엑스박스 게임 패스 데이 원’ 타이틀 제공 트위치·치지직 드롭스 출시 이벤트 진행

[헤럴드경제=차민주 기자] 크래프톤 산하 스튜디오 플라이웨이게임즈가 신작 액션 로그라이크 ‘어센드투제로’를 글로벌 정식 출시했다.

14일 크래프톤은 어센드투제로가 전날 오후 3시 공개됐다고 밝혔다. 해당 게임은 엑스박스 시리즈 X|S, 엑스박스 온 PC, 엑스박스 클라우드 게이밍, 로그 엑스박스 엘라이, 스팀을 통해 서비스된다.

크래프톤에 따르면 어센드투제로는 ‘엑스박스 게임 패스 데이 원’ 타이틀로도 제공된다. 게임 패스 이용자는 별도로 게임을 구매하지 않아도 어센드투제로를 플레이할 수 있다.

어센드투제로는 시간을 멈추는 능력을 활용해 전투를 펼치는 액션 로그라이크 게임이다. 이용자는 시간 정지 능력을 통해 여러 적을 상대하고, 반복 플레이로 다양한 능력과 전투 스타일을 조합할 수 있다.

어센드투제로의 국내 판매 가격은 1만3000원이다. 크래프톤은 게임 출시와 함께 아바타 6종의 골든 스킨을 포함한 ‘서포터 팩 DLC’와 게임 내 수록 음악을 감상할 수 있는 ‘공식 사운드트랙’도 공개한다고 설명했다. 기본 게임과 모든 DLC를 할인된 가격으로 구매할 수 있는 디럭스 에디션도 선보인다.

아울러 플라이웨이게임즈는 정식 출시를 기념해 트위치와 치지직에서 드롭스 이벤트를 진행한다. 이벤트는 이날 오후 4시부터 오는 26일 오후 4시까지 진행된다.

해당 기간 어센드투제로 방송을 시청한 이용자는 누적 시청 시간에 따라 다양한 인게임 보상을 획득할 수 있다. 보상은 30분, 1시간, 1시간 30분, 2시간 등 총 4단계로 구성된다.

더불어 이 회사는 민트색 한정 펫과 후라이팬 디바이스 아이템 등 드롭스 이벤트에서만 획득할 수 있는 한정 보상을 제공한다. 스팀 이용자는 방송 시청을 통해, 엑스박스 이용자는 플레이타임을 달성하면 동일한 보상을 받을 수 있다.