- 안전성 집중검사 결과 발표 - 선풍기‧수영복 등 안전기준 미준수 수입제품 13만여 점

[헤럴드경제= 이권형기자] 여름철 안전을 위협하는 수입품이 세관의 단속에 대규모로 적발됐다.

관세청은 여름철을 맞이해 지난 6월 1일~19일까지 여름철 수요 증가가 예상되는 물품 등을 대상으로 안전성 집중검사를 실시한 결과, 국내 안전기준을 준수하지 않은 불법·불량제품 13만여 점을 적발했다고 14일 밝혔다.

이번 검사는 국가기술표준원, 국립전파연구원 및 중앙전파관리소와 협업해 진행했으며 여름철을 앞두고 구매 수요가 증가하는 물놀이 용품, 여름 가전 등을 중심으로 ‘전기용품 및 생활용품 안전관리법’, ‘어린이제품 안전 특별법’ 및 ‘전파법’에 따른 안전기준 준수 여부를 집중적으로 점검했다 .

주요 적발 품목으로는 휴대용 선풍기의 내장전지가 2.2만여 점으로 가장 많았으며, 수영의류 1만 9000여 점와 물총 1만여 점이 그 뒤를 이었다.

위반 유형별로는 KC 마크, 인증 번호 등 필수 정보를 누락하거나 오기재한 표시사항 위반 제품이 9.6만여 점으로 다수를 차지했으나 인증을 받지 않거나 인증받은 제품과 상이한 제품을 수입한 사례도 3만 8000여 점에 달했다. 또한, 냉풍기 등 일부 제품(1천여 점)은 안전성 시험 결과 법정 전자파 적합성 기준치를 초과한 것으로 확인돼 통관을 보류했다.

통관이 보류된 제품은 수입자가 안전인증을 취득하는 등 위법사항을 해소하면 통관이 가능하지만 그렇지 못한 제품은 폐기되거나 외국으로 반송된다.

불법 제품 구매를 예방하기 위해서는 제품 구매 시 KC 인증마크 부착 여부를 먼저 확인하여야 하며, 제품의 인증 정보는 제품안전정보센터와 국립전파연구원 누리집에서 조회할 수 있다.

관세청 박시원 통관검사과장은 “통관단계에서 불법‧불량제품의 국내 반입을 사전 차단하기 위해 관계부처와의 협업 체계를 더욱 공고히 하겠다”며 “하반기에도 국민의 건강과 사회안전에 직결되는 물품을 중심으로 안전성 검사를 지속 실시할 것”이라고 밝혔다.