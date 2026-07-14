강남권 핵심 전시장 중심으로 계약 흥행 구매부터 AS·멤버십·재구매까지 관리

[헤럴드경제=권제인 기자] 메르세데스-벤츠 공식 파트너 한성자동차가 ‘더 뉴 벤츠 S-클래스’와 ‘더 뉴-마이바흐 S-클래스’ 사전계약에서 930 여대를 기록했다고 14일 밝혔다.

더 뉴 S-클래스는 벤츠 운영체제(MB.OS)를 기반으로 디지털 경험을 강화하고 향상된 파워트레인과 첨단 주행보조 기술을 적용한 브랜드 플래그십 세단이다. 차량 구성 요소의 절반 이상인 약 2700개를 새롭게 개발하거나 재설계해 상품성을 대폭 개선했다.

사전계약은 강남·서초·삼성 등 프리미엄 수요가 집중된 서울 강남권 핵심 전시장을 중심으로 이뤄졌다. 한성자동차는 고급차 고객을 오랜 기간 응대한 전문 세일즈 컨설턴트의 맞춤형 상담 역량과 구매 전 과정에 걸친 프리미엄 서비스가 고객 선택으로 이어졌다고 설명했다.

한성자동차는 최근 벤츠 코리아의 새로운 판매 방식인 ‘리테일 오브 더 퓨처’에 맞춰 고객 경험 중심의 운영 체계를 강화하고 있다. 차량 상담부터 계약, 인도, 사후관리까지 고객 여정을 세분화해 각 단계에서 일관된 프리미엄 서비스를 제공하는 것이 핵심이다.

구매 이후 서비스 경쟁력도 강점으로 꼽힌다. 한성자동차는 전국 최대 규모의 벤츠 서비스 네트워크를 운영하고 있으며, 지속적인 서비스센터 투자와 전문 테크니션 육성을 통해 정비 품질과 고객 지원 체계를 강화하고 있다.

이와 함께 통합 로열티 프로그램 ‘클럽한성’, 전시장별 고객경험 총괄 매니저(CXM), 24시간 고객 상담을 지원하는 비즈니스 디벨롭먼트 센터(BDC) 등을 운영하며 차량 구매부터 관리, 라이프스타일, 재구매까지 이어지는 원스톱 고객 경험을 제공하고 있다.

김마르코 한성자동차 대표는 “플래그십 모델 고객에게는 차량의 상품성뿐 아니라 구매 과정과 이후까지 이어지는 고객 경험도 중요한 선택 기준”이라며 “고객 접점 전반에서 차별화된 프리미엄 서비스를 제공해 고객 신뢰를 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.