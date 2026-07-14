[헤럴드경제=강승연 기자] 소노인터내셔널은 미국 뉴욕에서 열리는 방탄소년단(BTS) 콘서트의 공식 협업 호텔로 ‘33호텔 바이 소노캄’이 선정됐다고 14일 밝혔다.

소노인터내셔널은 BTS 뉴욕 콘서트를 기념해 준비된 ‘BTS THE CITY ARIRANG - New York’ 프로젝트와 공식 파트너십을 체결했다. 이에 따라 ‘33호텔 바이 소노캄’은 오는 24일부터 다음 달 9일까지 ‘THE CITY ARIRANG’ 테마의 객실과 F&B(식음) 서비스를 운영하며 다양한 컬래버 어메니티를 제공한다.

해당 기간 호텔에서는 뉴욕의 역사적 스토리와 프로젝트의 세계관을 결합한 체험 프로그램도 진행한다. 체크인 시 제공되는 ‘BTS THE CITY ARIRANG Passport’를 활용해 미션을 수행하고 브루클린 브리지, 피어 17 등 뉴욕의 대표 명소를 방문하며 자신만의 여정을 기록할 수 있다.

‘33호텔 바이 소노캄’은 총 7층, 객실 66실 규모의 5성급 호텔이다. 뉴욕 맨해튼 시포트 디스트릭트 지구에 있다. 탁 트인 이스트 강과 브루클린 브리지를 조망할 수 있다. 야외 콘서트, 루프탑 다이닝, 플래그십 스토어 등 트렌디한 뉴욕 문화를 즐기기에 최적의 조건을 지니고 있다.

뉴욕을 비롯해 하와이, 괌, 워싱턴 D.C., 프랑스, 아시아·태평양 지역으로 확장 중인 소노인터내셔널은 이번 프로젝트를 통해 운영 역량을 시장에 입증하고, 글로벌 호스피탈리티 기업으로 도약할 계획이다.

소노인터내셔널 관계자는 “앞으로도 고객과 함께 경험할 수 있는 독창적인 글로벌 콘텐츠들을 계속해서 확장할 것”이라고 말했다.