[헤럴드경제=박연수 기자] 오뚜기가 ‘동대문식 닭한마리 칼국수(사진)’ 라면을 출시했다고 14일 밝혔다.
동대문식 닭한마리 칼국수는 닭육수에 채소의 감칠맛을 더하고 마늘과 후추로 풍미를 살렸다. 면은 칼국수 전문점 수준의 규격으로 개발해 부드럽고 쫄깃하다.
오뚜기 관계자는 “앞으로도 전국 각지의 로컬 미식과 K-푸드의 매력을 간편식으로 선보이며 소비자들에게 더욱 다양한 미식 경험을 제공하겠다”고 말했다.
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입력 2026-07-14 10:56:49
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[헤럴드경제=박연수 기자] 오뚜기가 ‘동대문식 닭한마리 칼국수(사진)’ 라면을 출시했다고 14일 밝혔다.
동대문식 닭한마리 칼국수는 닭육수에 채소의 감칠맛을 더하고 마늘과 후추로 풍미를 살렸다. 면은 칼국수 전문점 수준의 규격으로 개발해 부드럽고 쫄깃하다.
오뚜기 관계자는 “앞으로도 전국 각지의 로컬 미식과 K-푸드의 매력을 간편식으로 선보이며 소비자들에게 더욱 다양한 미식 경험을 제공하겠다”고 말했다.
“韓 과학 국가대표 일냈다” 국제물리올림피아드, 5명 금메달 싹쓸이
[헤럴드경제=구본혁 기자] 대한민국 과학 영재들이 국제무대에서 세계 과학강국 학생들을 제치고 정상에 우뚝섰다. 과학기술정보통신부와 한국과학창의재단은 콜롬비아 부카라만가에서 열린 제56회 국제물리올림피아드에서 한국대표단 5명 전원이 금메달을을 획득했다고 14일 밝혔다. 전 세계 91개국 381명 학생이 참가한 이번 대회에서 한국대표단은 김무연(서울과학고 3)
한때 전국민 열풍 난리더니…“이젠 절대 안 사” 17만원→3만원 추락한 ‘국민 메신저’
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “카카오는 절대 안 산다” (주식 투자자) “결국 반토막, 손절했다” (투자자) 카카오 열풍이 불던 지난 2021년. 너도나도 10배, 20만원까지 간다고 외쳤다. 실제 17만원대까지 순식간에 올랐다. 하지만 3만원대까지 폭락할 줄은 누구도 예상치 못했다. 한때 국민주로까지 불렸던 카카오가 이젠 완전 소외주가 됐다. 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체주 열풍에 카카오는 더욱 소외됐다. 주가가 많이 빠졌는데도, 투자자들의 관심에서 아예 멀어졌다. 개인 투자자들도 거의 포기한 상태. “결국 크게 손해 보고 팔았다”는 사람이 많다. 카카오 소액 주주는 한때 200만명에 달했다. 삼성전자 다음으로 많았다. 카카오 주주들도 속이 타기는 마찬가지다. 한 주주는 “카카오 투자자의 96%는 손실 중이라는 집계가 있다”며 “카카오 주가는 대체 언제 12만원을 회복하느냐”고 성토했다. 카카오 주가는 2021년 6월 24일 장중 17만3000원으로 정점을 찍은 뒤, 현재 3만
[영상] “추신수 사는 곳인데 9억 급락?” 청라 140평집, 어쩌다 [부동산360]
골프에 진심이신 분들이라면 인천 청라의 고급 골프장 내 위치한 한 단독주택이 감정가가 약 30억원에 첫 경매가 유찰되고 가격이 20억원 초반대로 떨어졌다고 하는데 베어즈베스트GC 안에 위치한 3층 규모 단독주택은 감정가가 약 30억원에 첫 경매가 이뤄져 가격이 20억원 초반대로 떨어졌다고 하는데 권리상 하자가 전혀 없는 이 물건은 어떤 이유로 유찰된 건지 자세한 내용을 영상에서 확인하실 수 있습니다.
김흥국이 16억에 낙찰받은 그집, 50억이 됐다…하정우·민호도 반한 잠원 빌라 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 서초구 잠원동은 ‘메이플자이’, ‘오티에르신반포’, ‘아크로리버뷰’ 등 한강변을 중심으로 고가 단지들이 촘촘히 들어서있는 아파트 중심의 부촌으로 ‘띠에라하우스’는 철저한 프라이빗 주거 형태와 영구적 한강 조망권을 무기로 오랜 기간 자산가들의 선택을 받았다.