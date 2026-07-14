[헤럴드경제=박연수 기자] 오뚜기가 ‘동대문식 닭한마리 칼국수(사진)’ 라면을 출시했다고 14일 밝혔다.

동대문식 닭한마리 칼국수는 닭육수에 채소의 감칠맛을 더하고 마늘과 후추로 풍미를 살렸다. 면은 칼국수 전문점 수준의 규격으로 개발해 부드럽고 쫄깃하다.

오뚜기 관계자는 “앞으로도 전국 각지의 로컬 미식과 K-푸드의 매력을 간편식으로 선보이며 소비자들에게 더욱 다양한 미식 경험을 제공하겠다”고 말했다.