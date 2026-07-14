8월 1~15일 제주행 국내선·8개 국제선서 진행 만 5~13세 어린이 승객 대상 금상 국제선 왕복항공권 4매 증정 수상작은 에어카페 책자·굿즈 제작에 활용

[헤럴드경제=정경수 기자] 제주항공이 여름 휴가철 어린이 승객을 대상으로 기내 그림대회를 연다. 비행 중 그린 그림이 제주국제공항 램프버스 외부 디자인으로 활용될 수 있어 가족 여행객에게 색다른 추억이 될 전망이다.

제주항공은 다음 달 1일부터 15일까지 2주간 ‘제10회 하늘길 그림 그리기 대회’를 개최한다고 14일 밝혔다.

올해 대회 주제는 ‘제주항공과 함께 그려보는 나의 가장 다정한 친구’다. 참가 대상은 만 5세 이상 13세 이하 어린이 승객이다. 별도 사전 신청은 필요 없다. 대상 노선에 탑승한 어린이가 기내에서 제공되는 도화지와 색연필로 그림을 그린 뒤 객실승무원에게 제출하면 된다.

대회는 가족 단위 승객이 많이 이용하는 노선을 중심으로 진행된다. 국내선은 김포·부산·광주·청주·대구·인천에서 제주로 향하는 노선이 대상이다. 국제선은 인천~마카오·다낭·나트랑·푸꾸옥·보홀·세부·사이판, 부산~보홀 등 8개 노선에서 열린다.

다만 제주행 국내선은 비행시간이 짧은 점을 고려해 기내에서는 도화지만 제공한다. 참가 어린이는 제주 여행 기간 동안 그림을 완성한 뒤 제주국제공항 인근 제주항공 라운지 ‘라운지 제이’(LOUNGE J)에 제출하면 된다.

제주항공의 ‘하늘길 그림 그리기 대회’는 2017년 시작된 고객 참여 프로그램이다. 어린이 승객이 비행 시간을 활용해 직접 그림을 그리고, 가족 여행의 기억을 작품으로 남길 수 있도록 기획됐다.

출품작은 심사를 거쳐 수상작을 선정한다. 수상자 전원에게는 제주항공 대표이사 상장과 제주항공X산리오캐릭터즈 굿즈가 제공된다.

항공권 혜택도 주어진다. 금상 1명에게는 국제선 왕복항공권 4매, 은상 3명에게는 국제선 왕복항공권 2매, 동상 5명에게는 국내선 왕복항공권 2매가 각각 수여된다.

수상작은 제주항공 기내 판매 책자인 4분기 에어카페 책자에 실린다. 제주항공은 금·은·동 수상작을 활용해 필통과 키링 등 특별 선물도 제작해 수상자에게 전달할 예정이다.

특히 금상 수상작은 제주국제공항에서 운행되는 램프버스 외부 광고 디자인으로 적용된다. 항공기 탑승과 하기 과정에서 공항 이용객들이 어린이의 작품을 볼 수 있게 되는 셈이다.

SNS 이벤트도 함께 진행된다. 완성된 그림이나 기내에서 그림을 그리는 어린이의 모습을 개인 SNS 계정에 ‘#제10회하늘길그림그리기대회’, ‘#제주항공하늘길그림그리기대회’ 해시태그와 함께 올리면 추첨을 통해 15명에게 3만 J포인트를 지급한다.

최근 제주항공은 여름 성수기를 앞두고 가족 여행 수요가 많은 제주와 중단거리 국제선 공급을 확대하고 있다. 올해 상반기에는 국적 저비용항공사(LCC) 가운데 유일하게 매달 100만명 이상을 수송하며 여객 수요 회복세를 이어갔다.

제주항공 관계자는 “올해 10회를 맞이한 제주항공의 ‘하늘길 그림 그리기 대회’는 국적 항공사 가운데 자체적으로 운영되고 있는 대표적인 그림 대회 중 하나”라며 “가족 여행객들에게 더욱 특별한 추억을 선사하는 다정한 항공사로 기억될 수 있도록 다양한 고객 참여 프로그램을 이어가겠다”고 말했다.