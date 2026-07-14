스윙 분석SW 탑재 ‘골프 런치모니터’ 美 공급 시작

뷰웍스(대표 김후식)가 자사 머신비전 이미징기술을 골프산업으로 확장한다.

미국 골프이미징 브랜드 엔비시지(NVisage Technologies)에 이 기술을 적용한 ‘골프 런치모니터’ 공급을 시작했다고 14일 밝혔다.

골프 런치모니터는 센서로 골프공과 클럽의 움직임을 감지해 발사각·방향·볼속도·스핀·비거리 데이터를 분석해주는 장비다. 최근 데이터 기반 교습·훈련에 따라 골프시장 핵심장비로 주목받는다.

뷰웍스가 개발한 골프 런치모니터 4종 중 대표격인 야외용 런치모니터 ‘NEO-E’는 전용 소프트웨어를 통해 볼데이터 5종, 클럽데이터 8종, 궤적데이터 10종을 실시간 분석해 타구 후 0.5초 안에 결과를 제공한다. 볼데이터뿐 아니라 페이스앵글과 클럽패스 등 클럽데이터를 시각적으로 구현해 사용자가 자신의 스윙을 직관적으로 이해할 수 있도록 한다.

페이스앵글(face angle)은 타구 순간의 클럽헤드의 평평한 페이스가 향하고 있는 각도, 클럽패스(club path)는 타구구간에서 헤드가 이동하는 스윙궤적 방향을 말한다.

뷰웍스 런치모니터에는 야외용 골프시뮬레이터의 난제로 꼽혔던 태양광 간섭을 최소화하는 기술도 적용됐다. 타구 순간 카메라셔터와 주변기기 간 타이밍을 정밀하게 동기화해 강한 태양빛 아래에서도 안정적 측정 성능을 나타낸다고 주장했다. 또 방진·방수 최고 등급인 IP65를 획득해 급격한 환경변화에 대응할 수 있게 했다고 했다.

회사 측은 “10여년 축적해온 머신비전 이미징기술을 골프산업 전반에 확대하는 신사업을 시작한다. 스크린골프 B2B사업과 분석SW를 탑재한 올인원 런치모니터 사업을 양대 축으로 성장시켜 나갈 계획”이라 했다.