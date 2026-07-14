[헤럴드경제=조용직 기자] 영상 솔루션 전문기업 뷰웍스(대표 김후식)가 미국의 골프 이미징 전문 브랜드 ‘엔비세이지(NVisage Technologies)’에 신규 골프 런치 모니터 라인업 공급을 시작으로 글로벌 런치 모니터 시장 공략에 적극 나선다고 14일 밝혔다.

10여 년간 엑스레이 디텍터(의료용 및 산업용), 산업용 카메라, 골프 시뮬레이터용 센서, 바이오 진단 장비 등을 개발하 축적해온 머신비전 이미징 기술을 골프 산업 전반으로 확대하겠다는 계획이다.

이번 신사업으로 뷰웍스는 엔비세이지를 통해 야외 필드와 드라이빙 레인지, 실내 골프연습장, 스크린골프장 등 다양한 환경에 대응할 수 있는 골프 런치 모니터 제품군을 개발, 글로벌 시장에 출시했다.

골프 런치 모니터는 센서를 통해 골프공과 클럽의 움직임을 감지해 발사각, 방향, 볼 속도, 스핀, 비거리 등 다양한 데이터를 분석하는 장비다. 최근 데이터 기반 레슨과 훈련 수요 증가에 따라 글로벌 골프 시장의 핵심 장비로 주목받고 있다.

신규 골프 런치 모니터 4종 가운데 대표 품목인 야외용 런치 모니터 ‘NEO-E’는 전용 소프트웨어를 통해 볼 데이터 5종, 클럽 데이터 8종, 궤적 데이터 10종을 실시간 분석하고 타구 후 0.5초 이내에 결과를 제공한다. 특히 볼 데이터뿐 아니라 페이스 앵글과 클럽 패스 등 클럽 데이터를 시각적으로 구현해 사용자가 자신의 스윙 메커니즘을 보다 직관적으로 이해할 수 있도록 했다.

회사에 따르면 현재 47만 명 규모의 유튜브 구독자를 보유한 에이미 조 프로를 비롯해 KPGA 전재한 프로, KLPGA 한아름 프로 등이 실제 레슨과 훈련 과정에서 해당 제품을 활용하고 있다.

뷰웍스 관계자는 “현재 미주지역을 중심으로 엔비세이지 라인업 공급에 착수하며 글로벌 골프 시장 진출의 첫 걸음을 뗐다”며 “스크린골프 B2B 사업과 분석 SW를 탑재한 올인원 골프 런치 모니터 사업을 양대 축으로 성장시켜 글로벌 골프 이미징 시장에서 국산 기술의 경쟁력을 입증해 나갈 계획”이라고 전했다.