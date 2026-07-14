19부 6처 18청 7위원회 140개 공공기관 대상 15일 재경부·국가데이터처·금융위·기획처 16일 과기부·방미통위·개보위·국토부 등 국민참여단 매회 20명 총 200명 현장 참석

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 15일부터 19부 6처 18청 7위원회 140개 공공기관을 대상으로 ‘국민과 함께하는 2차 업무보고’를 받는다. 이번 업무보고에 참여하는 국민은 총 200명으로 약 6.3대 1의 경쟁률을 뚫고 현장에 참석한다.

청와대는 14일 “이 대통령이 재경경제부를 시작으로 총 9회에 걸쳐 국민과 함께하는 두 번째 부처 업무보고를 주재한다”면서 “이번 업무보고 슬로건은 ‘삶으로 체감하는 대체불가 대한민국’”이라고 소개했다.

먼저 15일 오전 재정경제부(국세청·관세청·조달청)·국가데이터처ㆍ금융위원회ㆍ기획예산처가 약 100분간 업무보고를 진행한다.

이튿날인 16일 오전에는 과학기술정보통신부(우주항공청)·방송미디어통신위원회·개인정보보호위원회, 오후에는 국토교통부(행정중심복합도시건설청·새만금개발청)·농림축산식품부(농촌진흥청·산림청)·해양수산부(해양경찰청)가 업무보고에 나선다.

뒤이어 같은 날 보건복지부(질병관리청)·식품의약품안전처·성평등가족부·국민권익위원회가 업무보고를 진행한다. 그 외 부처 업무보고는 8월 초 진행되며 세부 일정은 추후 확정되는 대로 공개할 예정이다.

청와대는 앞서 지난 1일부터 6일까지 이 대통령 사회관계망서비스(SNS)를 통해 국민참여단을 모집했다. 중복신청 인원을 제외하고 총 1259명이 신청했고, 약 6.3대 1의 경쟁률을 보였다. 청와대는 “연령·성별·관심부처 등을 종합적으로 고려해 매회 약 20여 명, 총 200명이 현장에 참석한다”고 전했다.

청와대는 행사장인 청와대 영빈관과 관련해 “나흘간 진행될 이번 업무보고 행사장은 ‘대체불가 대한민국’이 국민 일상과 삶 속에서 체감되는 변화로 이어져야 한다는 각오를 담아 대한민국의 대표 얼굴인 광화문과 대한국민의 일상을 비유하는 4계절에 각기 다른 시간대의 이미지를 활용해 꾸며진다”고 소개했다.

또 “국민주권정부 철학에 발맞춰 국민참여단은 대통령과 함께 부처로부터 업무보고를 직접 받고, 현장의 시각에서 자유롭게 질의 또는 제안을 하는 시간을 가질 예정”이라고 했다.

한편 작년 연말 이 대통령의 첫 업무보고는 실시간 생중계되면서 OTT보다 재미있다는 평가를 받으며 ‘명플릭스’라고 불리기도 했다.