[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 최강희가 과거 ‘골초’였던 시절을 털어놓으며 현재 금연 중인 근황을 공개했다.

최강희는 13일 공개된 유튜브 채널 ‘이성미의못간다’ 영상을 통해 “담배 얘기를 안 할 수 없다”며 “제가 골초였다”고 말했다.

그는 “사람들을 너무 좋아하다 보니 스무 살 넘어서 담배를 피우게 됐다”며 “촬영이 끝나면 제가 놀고 싶은 애들이 나가는데 나도 같이 그 자리에 있고 싶어 피운 게 제일 컸던 것 같다”고 밝혔다.

이어 “저는 뭐든 나쁜 것에 빠져드는 속도가 항상 빠르다”며 “스스로도 ‘나는 담배를 못 끊는 사람’이라고 생각했다”고 떠올렸다.

그러면서 “기회 될 때마다 하루 종일 피웠다”며 “불안증과 어색함이 있어서 더 많이 피웠던 거 같다”고 덧붙였다.

하지만 금연은 예상치 못한 방식으로 찾아왔다. 최강희는 “괜히 피우는 것 같으면 ‘조금 있다 피우자’며 계속 미루기 시작했는데 어느새 담배를 안 핀 지 6개월이 됐다”고 밝혔다.

이어 “예배의 도파민이 더 셌던 것 같다. 나에게는 정말 기적이 일어난 것”이라며 “지금은 담배가 전혀 당기지 않는다. 담배 냄새를 맡아도 다시 피우고 싶은 마음이 들지 않는다. 정말 그냥 끊어졌다”고 고백했다.

그러면서 “이 방법이 누구에게나 통한다고 말할 수는 없지만 나에게는 기적이었다”며 “누군가의 기도 덕분이라는 생각도 들었다”고 덧붙였다.

한편 1995년 KBS 드라마 ‘신세대 보고-어른들은 몰라요’로 데뷔한 최강희는 다양한 드라마와 예능에서 활동해왔다. 9월에는 연극 ‘클로저’를 통해 데뷔 30여 년 만에 첫 연극 무대에 오른다.