‘가전 소모품 선행 콘셉트 디자인’, ‘키즈 로봇’ 최고상 AI로 차별화된 경험 제공, 미래 라이프스타일 방향 제시

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자가 국제 디자인 상인 ‘레드닷 디자인 어워드 2026’ 디자인 콘셉트 부문에서 최고상인 ‘베스트 오브 더 베스트’ 2개를 포함해 총 8개의 상을 수상했다고 14일 밝혔다.

‘베스트 오브 더 베스트’는 ‘가전 소모품 선행 콘셉트 디자인’과 키즈 로봇 ‘드리모와 미니모’가 수상했다. 인공지능(AI)으로 사용자의 상황과 선호도를 이해해 차별화된 경험을 제공하고, 미래 라이프스타일의 방향성을 제시한 점이 높은 평가를 받았다.

특히 가전 소모품 선행 콘셉트 디자인은 iF 디자인 어워드 2026 금상, IDEA 디자인 어워드 2024 금상에 이어 레드닷 디자인 어워드 최고상까지 받으며 세계 3대 디자인 어워드에서 모두 수상하는 성과를 거뒀다.

이 디자인은 소모품의 색상만으로 관리 방법을 직관적으로 구분할 수 있도록 설계됐다. 반영구 사용 부품은 회색, 재활용 가능한 부품은 녹색, 일반 폐기 대상은 갈색으로 구분해 별도의 설명 없이도 올바른 처리 방법을 알 수 있도록 했다.

키즈 로봇 ‘드리모와 미니모’는 AI를 활용해 아이의 관심사와 성장 단계에 맞춘 개인화 경험을 제공하는 차세대 키즈 로봇 콘셉트다. 가정에서 사용하는 로봇 본체 ‘드리모’와 휴대형 ‘미니모’가 연동돼 언제 어디서나 아이와 함께한다. 아이가 자신이 만든 생성형 AI 캐릭터와 상호작용하며 성장하는 미래형 AI 동반자 비전을 제시했다.

이밖에 ▷얼굴을 스캔해 피부 상태를 분석하고 맞춤형 케어를 제안하는 ‘AI 뷰티 미러’ ▷사용자 특성과 상황에 맞춰 화면 구성과 인터랙션을 자동으로 최적화한 AI인터페이스 ‘파노라마 UX’ ▷AI와 로보틱스를 활용해 식단 추천부터 식재료 관리와 조리·세척까지 지원하는 ‘AI 키친’ ▷무안경 3D 기반의 대화형 플랫폼 ‘스페이셜 탭’ ▷AI 홈 컴패니언 ‘푸코’ ▷AI 에이전트와 생성형 UI를 결합해 맞춤형 인터페이스를 생성해주는 ‘플루이드 AI 디자인시스템’이 본상을 수상했다.

마우로 포르치니 삼성전자 DX부문 최고디자인책임자(CDO) 사장은 “기술이 발전할수록 중요한 것은 사람을 깊이 이해하는 것”이라며 “앞으로도 개인의 다양성을 반영하는 익스프레시브 디자인(Expressive Design)을 바탕으로 개인에게 더욱 자연스럽고 의미있는 경험을 만들어 가겠다”고 말했다.