패션 큐레이션 노하우를 AI 접목해 자연어 쇼핑 경험 날씨·취향 등 상황과 의도 반영…“쇼핑 전 과정 지원”

[헤럴드경제=정찬수 기자] LF몰이 생성형 AI(인공지능) 기반 쇼핑 에이전트 서비스 ‘LF 스타일톡(사진)’을 도입했다고 14일 밝혔다.

‘LF 스타일톡’은 브랜드 운영 경험과 패션 큐레이션 노하우를 AI에 접목한 자연어 쇼핑 서비스다. 대화하듯 원하는 상품을 설명하면 AI가 의도를 파악해 상품을 추천하고 이유를 설명한다.

AI는 날씨부터 실시간 인기 검색어, 고객의 최근 클릭 상품 등을 종합적으로 분석한다. 같은 질문이라도 고객과 시점에 따라 답변이 다르다. 더운 날씨에는 린넨 원피스를, 미니멀 스타일을 살펴본 고객에게는 해당 취향을 반영한 상품을 추천하는 식이다.

LF몰은 고객 데이터 보안을 위해 오픈소스 대규모 언어모델(LLM)을 자체 서버에 구축한다. 외부 서비스에 의존하지 않는 독립적인 AI 환경이다. 고객의 질문을 의미 단위로 이해하는 벡터 검색 기술도 LLM과 결합했다.

LF몰은 AI 적용 범위를 단계적으로 확대하고 있다. 지난 3월에는 ‘AI 코디 추천 서비스’를 선보였다. 기존 수기로 운영하던 ‘모델이 함께 입은 상품’ 큐레이션 대비 상품 페이지 유입(PV)이 3배 이상 증가했다.

LF몰은 이번 LF 스타일톡으로 AI 활용 영역을 추천에서 검색·탐색까지 확대했다. 향후 이미지 기반 상품 검색 기능도 선보일 예정이다. 회사 관계자는 “앞으로 더 자연스럽고 개인화된 쇼핑 경험을 제공하겠다”고 말했다.

한편 LF는 올해 1월 ‘LF AI 워크스페이스’를 구축해 제품 기획·소싱·영업·마케팅 등 전사 업무에 AI 적용 범위를 넓히고 있다. LF몰은 패션 전문몰 최초로 ChatGPT 내 ‘LF몰’ 앱을 선보여 AI 리뷰 초안 작성 기능을 도입했다.