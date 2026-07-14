- 한국대표단 5명 전원 금메달, 참가자 종합 1위

[헤럴드경제=구본혁 기자] 대한민국 과학 영재들이 국제무대에서 세계 과학강국 학생들을 제치고 정상에 우뚝섰다.

과학기술정보통신부와 한국과학창의재단은 콜롬비아 부카라만가에서 열린 제56회 국제물리올림피아드에서 한국대표단 5명 전원이 금메달을을 획득했다고 14일 밝혔다.

전 세계 91개국 381명 학생이 참가한 이번 대회에서 한국대표단은 김무연(서울과학고 3), 오주하(서울과학고 3), 이권헌(서울과학고 3), 이승준(서울과학고 3), 정민권(서울과학고 3) 학생 등 전원 금메달을 차지했다. 특히 오주하 학생은 탁월한 성적으로 대회 참가자 중 종합 1위를 기록했다.

이번 국제물리올림피아드는 이론 시험과 실험 시험이 각각 5시간씩 진행됐다. 시험문제는 이론 3문제(30점), 실험 1문제(20점)가 출제되어 50점 만점으로 평가됐다. 올해 이론 시험은 ▷자성체를 이용한 저온 냉각의 원리 ▷빛의 집광과 태양열 조리기의 원리 ▷수문, 전자-양전자, 오존 분해에 대한 역학 문제가, 실험 시험은 ▷증기압 및 열전도 측정에 대한 문제가 출제돼 과학적 분석 능력과 함께 실험 수행 능력을 종합적으로 평가했다.

한국대표단을 이끈 신용일 한국물리학회 한국물리올림피아드위원장은 “한국대표단 전원이 금메달을 획득하는 뛰어난 성과를 거두게 되어 매우 기쁘다”며 “앞으로도 과학을 향한 꿈과 역량을 더욱 키워 미래를 이끌어갈 인재로 성장해 나가기를 진심으로 응원한다”고 밝혔다.

한편 한국대표단은 국제물리올림피아드 이후 화학, 생물, 수학 분야 등 국제과학올림피아드에 차례로 출전해 세계와 자웅을 겨룰 예정이다.