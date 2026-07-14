정부 ‘마이데이터 서비스 지원사업’ 수주 급식·케어푸드로 축적한 영양설계·진단

[헤럴드경제=정찬수 기자] 현대그린푸드가 개인정보보호위원회와 한국인터넷진흥원(KISA)이 주관하는 ‘마이데이터 서비스 지원사업’의 의료 분야 사업자로 선정됐다고 14일 밝혔다. 식품기업이 의료 분야 마이데이터 사업을 수주한 건 처음이다.

마이데이터는 행정·공공·의료기관이 보유한 개인정보를 본인이나 지정한 제3자에게 제공하는 서비스다. 정보 제공에는 개인 동의가 필요하다. 의료 분야에 정착되면 여러 기관에 흩어진 개인 건강·의료 데이터를 확인해 건강관리 서비스와 연계할 수 있다.

현대그린푸드는 2020년부터 케어푸드 브랜드 ‘그리팅’을 운영했다. 올해 초 식품업계 최초로 영양 진단 서비스 특허를 획득했다.

이번 사업 선정으로 현대그린푸드는 의료 마이데이터와 식품 영양 데이터를 결합한 ‘초개인화 헬스케어 서비스’를 연내 개발할 계획이다. 서비스는 ‘그리팅 케어 플러스(가칭)’ 앱으로 구현된다. 의료 마이데이터를 연동해 개인별 영양 분석 리포트를 제공하고 식단과 운동법을 제안하는 방식이다.

앱은 이용자의 건강검진 결과와 식사 기록을 통합 분석해 식이 관리 가이드를 제공한다. 예컨대 당뇨병 관리가 필요한 이용자에게 식이섬유가 많은 식재료를 권한다. 복용 중인 약 중 식이섬유 흡수를 막는 성분이 있는지도 알려준다.

현대그린푸드는 서비스가 ‘통합돌봄’ 모델 대중화에 기여할 것으로 기대하고 있다. 통합돌봄은 돌봄이 필요한 사람이 살던 곳에서 의료·요양·복지 혜택을 받는 복지 모델이다. 고령자 돌봄 대상자가 그리팅 케어 플러스 앱에 식사·운동량을 입력하면 본인과 보호자, 지자체에 알림을 제공할 수 있다.

현대그린푸드 관계자는 “의료 마이데이터를 결합한 헬스케어 서비스가 대중화되면 질병 예방·관리는 물론, 장기요양보험 지출 증가를 완화하는 효과가 기대된다”며 “기술력과 데이터를 활용해 완성도 높은 헬스케어 서비스를 선보일 것”이라고 말했다.