[헤럴드경제=박준환 기자]시흥시(시장 임병택)가 ‘2026년 하반기 시흥형 공공일자리사업’과 ‘2026년 하반기 지역공동체 일자리사업’ 참여자를 각각 모집한다.

모집기간은 7월 20일부터 24일까지이며 ‘2026년 하반기 시흥형 공공일자리사업’은 34명, ‘2026년 하반기 지역공동체 일자리사업’은 46명을 모집하는데 본인이 직접 신청서류를 지참, 관내 거주지 각 동 행정복지센터를 방문, 접수해야 한다. 두 사업에 중복 접수나 대리접수 또는 우편접수는 불가하다.

접수일 현재 시흥시에 주민등록이 되어 있는, 실직 또는 정기소득이 없는 19세 이상인 근로능력자로서 가구원의 소득 합계가 기준중위소득 60%이하 이면서 재산이 4억원 이하인 자(외국인등록번호 소지한 자 포함)여야 한다. 65세 이상인 경우 ‘노인일자리사업’으로 우선 안내 하지만 참여를 희망하면 신청 받아 선발한다.

사업기간은 9월 2일부터 11월 27일까지며 근로시간은 1일 4~6시간, 시급 1만320(2026년 최저시급), 주휴‧월차수당 지급, 4대 보험 가입조건이다.

1차로 일자리경제과에서 참여자격, 자산, 소득 등을 고려한 선발기준 점수표에 따른 평가점수를 산출하여 적격 또는 부적격을 판단하고 2차로 각 사업부서에서 해당 직무수행에 필요한 능력 및 적격성를 검정해 선발, 8월 26일 시 홈페이지에 게시하고 합격자ㆍ불합격자에게 문자메시지로도 개별 통보한다.

자세한 사항은 일자리경제과로 문의하면 된다.