최적지임을 강조하는 원주시 선제적 유치전

[헤럴드경제(원주)=함영훈 기자] 최근 국회에서 발의된 강원특별법 4차 개정안에 강원과학기술원 설립근거와 관련된 특례가 포함된 것으로 확인됐다.

14일 원주시에 따르면, 발의된 법안이 국회를 통과해 강원과학기술원 설립의 제도적 기반이 마련되면, 원주시 민관은 의료기기 및 반도체, 바이오 등 첨단산업 기반과 강원연구개발특구, 우수한 교통 접근성 등 원주의 강점을 살려 강원과학기술원 최적 입지로서의 경쟁력을 알리기 위한 다양한 활동을 전개하겠다는 것이다.

원주시는 이날 시청에서 ‘강원과학기술원 원주 설립 사전 타당성 및 입지 전략 연구용역’ 중간보고회를 개최했다.

이번 보고회는 연구용역 추진 상황을 공유하고 강원과학기술원 원주 설립의 정책적 당위성과 입지 타당성, 차별화 전략 등을 종합적으로 점검하기 위해 마련됐다.

이번 연구용역은 ▷강원과학기술원 설립의 정책적 필요성 ▷원주 입지의 경쟁력 및 차별성 분석 ▷국내외 과학기술원 운영 사례 조사 ▷원주 특화 발전모델 및 전략 분야 도출 ▷입지 후보지 검토 및 유치 전략 마련 등을 중심으로 진행되었다.

원주시는 시민 설문조사 결과를 연구용역에 반영해 시민 공감대를 바탕으로 원주 유치의 정책적･사회적 타당성을 강화하고, 실효성 있는 유치 전략을 마련할 방침이다.