연식변경 모델 출시…엔트리 트림 상품성 강화 100W USB 충전 케이블 기본 제공 등

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차가 디 올 뉴 넥쏘의 연식변경 모델 ‘2027 넥쏘’를 14일 출시했다. 2027 넥쏘는 엔트리 트림의 상품성을 강화하고 선택 사양의 폭을 넓혔다.

현대차는 2027 넥쏘의 엔트리 트림인 모던부터 100W USB 충전 케이블을 기본 제공하고 기존 익스클루시브 스페셜 트림의 기본 사양이었던 루프랙과 인조가죽 시트(패치적용)를 기본 적용했다.

또한 2027 넥쏘 모던 트림에서도 ▷빌트인 캠 2 Plus와 증강현실 내비게이션 ▷전방 충돌방지 보조 및 고속도로 주행 보조 2 등으로 구성된 현대 스마트센스 ▷운전석 전동시트, 동승석 전동시트, 1열 통풍시트 등으로 이루어진 컴포트 플러스를 선택할 수 있도록 있다.

이와 함께 프레스티지 트림에서는 14.6인치 FHD 터치스크린으로 유튜브, 넷플릭스, U+ 어린이 프로그램 등 다양한 스트리밍 서비스를 감상할 수 있는 후석 스마트 엔터테인먼트 시스템을 새롭게 선택 사양으로 운영한다.

2027 넥쏘의 판매가격은 세제혜택 적용 후 기준 ▷모던 7647만원 ▷익스클루시브 7937만원 ▷프레스티지 8379만원이다. 여기에 정부 보조금 2250만원과 지자체 보조금 700만원~1700만원 가량을 모두 지원받을 경우 약 3697만원부터 구매가 가능해질 것으로 기대된다.

이와 함께 현대차는 2027 넥쏘 고객의 구매 부담을 낮추기 위해 ▷낮은 월 납입금이 특징인 차량반납 유예형 할부 ‘넥쏘 부담 Down’ ▷수소 충전 크레딧을 지급하는 ‘수소 충전비 지원 혜택’ ▷차량 구매부터 보유, 판매까지 전 과정을 지원하는 ‘넥쏘 에브리 케어’ 등 2027 넥쏘 전용 프로그램 ‘넥쏘 이지 스타트’도 운영한다.

현대차 관계자는 “2027 넥쏘는 엔트리 트림 상품성을 강화해 고객 선택의 폭을 더욱 넓혔다”며 “넥쏘 이지 스타트를 통해 더욱 많은 고객이 수소전기차의 매력을 경험하시길 기대한다”고 말했다.

한편, 넥쏘는 지난달 국내 시장에서 전년 동기 대비 818% 늘어난 419대가 팔렸다.