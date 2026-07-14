내년 3월까지 693개 시스템 재배치 로드맵 수립 국가정보통신망 연계 아키텍처도 수립

[헤럴드경제=김광우 기자] KT는 행정안전부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 발주한 ‘국가정보자원관리원 혁신 정보화전략계획(ISP) 수립 사업’의 우선협상대상자로 선정됐다고 14일 밝혔다.

이번 사업은 국가정보자원관리원 대전 본원에서 운영 중인 공공 정보시스템의 재배치 기준을 세우고, 향후 데이터센터 운영과 민간 클라우드 활용을 포함한 국가 정보자원 관리 체계의 혁신 방향을 마련하는 사업이다.

KT는 공공 정보시스템의 민간 클라우드 활용 기준과 데이터센터 운영 방향, 재해복구(DR) 체계 등을 종합적으로 검토해 국가 정보자원 인프라 혁신을 위한 구체적인 실행 전략을 마련할 방침이다.

KT는 이번 사업을 통해 공공 정보시스템별 보안 수준과 중요도, 운영 특성을 분석하고 이에 적합한 인프라 환경을 검토한다. 이를 토대로 시스템 재배치 기준과 단계별 이전 로드맵을 마련하고, 국가정보통신망 연계 아키텍처도 함께 수립할 계획이다.

우선 2027년 3월까지 국가망보안체계(N2SF) 등급과 시스템 중요도 등을 종합적으로 고려해 대전 본원에서 운영 중인 693개 정보시스템의 재배치 기준 및 단계별 이전 로드맵을 수립한다.

아울러 ▷공공 데이터센터(DC) 운영 대안 마련 ▷민간 클라우드 활용 확대에 따른 국가정보자원관리원의 역할 재정립 등을 포함한 핵심 과업을 수행한다. 경제성과 보안성, 안정성을 종합적으로 분석하고 국내 IT 산업 생태계까지 고려해 국가 공공 정보시스템의 효율적인 재배치 방안을 제시할 계획이다.

이와 함께 국가정보통신망과 안정적으로 연계될 수 있도록 관련 아키텍처도 수립한다. 정보시스템 재배치 컨설팅과 데이터센터 대안 및 차세대 AI 인프라 기준 수립, 기존 시스템 현황 분석과 보안체계 적용 등 각 분야의 전문 역량을 보유한 기업들과 협력해 사업의 완성도를 높일 계획이다.

KT는 그동안 공공 AX의 핵심 통신 인프라인 국가정보통신망 백본 1망 사업을 수행하고 있으며, 행정안전부 재해복구(DR) 정보화전략계획(ISP) 수립 사업 등을 수주하며 국가 핵심 정보 인프라 분야에서 역량을 축적해 왔다.

아울러 이번 국가정보자원관리원 혁신 ISP 사업을 통해 네트워크와 클라우드, 데이터센터, 재해복구 체계를 아우르는 KT그룹의 AI 인프라 역량을 한층 강화할 계획이다.

김원태 KT Enterprise부문 공공금융사업본부장(전무)은 “이번 사업은 국가 공공 AI 인프라의 새로운 운영 체계와 방향을 설계하는 중요한 사업”이라며 “KT는 행정안전부 및 한국지능정보사회진흥원(NIA)과 긴밀하게 협의해 국가정보자원관리원 정보화전략계획 수립과 AI 정부 실현을 위한 기반 구축에 기여하겠다”고 말했다.