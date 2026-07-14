과기부·NIA ‘하이퍼 AI 네트워크’ 사업 기관 국내외 4개 제조사 AI-RAN 선도망 구축 피지컬 AI 서비스 3종 2개년 실증 사업도 AI-RAN 얼라이언스 이사회 생태계 확장

[헤럴드경제=차민주 기자] SK텔레콤이 인공지능(AI) 고속도로의 핵심 기반으로 꼽히는 ‘AI-RAN 선도망’ 구축 사업에 착수한다.

14일 SK텔레콤은 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 주관하는 ‘하이퍼 AI(Hyper-AI) 네트워크 기반조성’ 실증사업의 수행기관으로 선정됐다고 밝혔다. 이로써 ‘AI-RAN 선도망’ 구축과 피지컬 AI 융합 서비스 개발 및 실증을 추진한단 계획이다.

SK텔레콤이 이번 사업을 추진하는 배경에는 국정 과제 ‘AI 고속도로’가 있다. AI 고속도로 구축의 핵심 기반이 되는 초저지연·고신뢰·초정밀 네트워크 기술을 산업 현장에서 검증하겠단 목적이다. 로봇 등 피지컬 AI가 현장에서 실시간으로 인지·판단·제어를 수행하기 위해서는 대용량 데이터를 지연 없이 주고받는 통신 품질은 물론 로봇의 AI 연산을 대신 처리하는 인프라가 뒷받침돼야 한다.

SK텔레콤은 이번 실증을 통해 피지컬 AI 시대의 핵심 인프라인 AI-RAN 선도망 기반을 선제적으로 확보해 나갈 계획이다. AI-RAN은 기지국이 통신 기능과 함께 AI 연산 자원까지 제공하는 차세대 네트워크다. 피지컬 AI의 연산을 네트워크가 분담해 단말의 부담을 줄이고, 효율을 함께 높이는 것이 핵심이다.

구체적으로 SK텔레콤은 2개년 실증사업을 통해 AI-RAN과 네트워크 슬라이싱 등 5G SA 특화 기술, 통합관리시스템(SMO)·AI 기반 자율화 기술을 선도망에 적용해 성능 개선 효과를 정량적으로 검증한다. 삼성전자·에치에프알(HFR)·에릭슨·노키아 등 4개 제조사의 AI-RAN 장비를 단일 사업에서 동시에 개발·구축하고 실증하겠단 계획도 세웠다.

또 중앙처리장치(CPU)·그래픽처리장치(GPU) 등 AI-RAN 연산자원 구성을 다변화해 동일 환경에서 성능을 정량 비교할 예정이다. AI 연산을 담당하는 AI 서버와 데이터 전송장치(UPF)의 배치 구조도 다양한 방식으로 동시 운용해, 어떤 방식이 피지컬 AI 서비스에 적합한지 따진다.

아울러 SK텔레콤은 AI-RAN 선도망의 효익을 입증할 수 있는 3종의 피지컬 AI 서비스를 실증한단 방침이다. 이를 통해 피지컬 AI에 필요한 ▷대용량 상향 전송 ▷초저지연 ▷연산 분산 ▷이동성 ▷신뢰성 등의 특성을 검증한다.

우선 사족보행 순찰로봇 서비스를 실증한다. 이는 사람 대신 로봇이 공장 내 위험지역을 순찰하며 이동 중에도 끊임 없이 고화질 영상을 실시간 전송하고, AI-RAN이 영상을 AI 모델로 분석해 위험 감지와 통합 관제까지 수행하는 서비스다.

무인 자율이송 서비스도 구현한다. 현장 인프라에 설치된 라이다(LiDAR) 센서 데이터를 초저지연·고신뢰 통신으로 AI-RAN 기지국에 모으고, 기지국이 이를 중앙 처리해 디지털 트윈을 구성한 뒤 차량에 원격 주행 명령을 내리는 서비스다. 로봇의 AI 연산을 AI-RAN 기지국으로 분산하는 휴머노이드 저전력 모드 서비스도 검증한다.

이번 과제는 대중소기업 상생 컨소시엄 형태로 추진될 예정이다. 주관 기관인 SK텔레콤을 중심으로 에릭슨코리아와 HFR이 장비 분야에 참여하고, 인텔리빅스 및 서울로보틱스, 클레비가 피지컬 AI 서비스 개발을 맡는다. 수요기관으로는 SK인천석유화학과 KG모빌리티가 참여한다. 삼성전자와 노키아도 AI-RAN 기지국 장비 공급과 기술 협력한다.

SK텔레콤은 1차 연도에 인천과 판교 2개소에 AI-RAN 선도망을 구축해 피지컬 AI 서비스 2종을 우선 실증할 계획이다. SK인천석유화학 현장에서는 삼성전자 AI-RAN을 기반으로 사족보행 순찰로봇, 이동형 CCTV를 활용한 산업안전 관제 서비스를 실증한다. 판교에는 HFR AI-RAN을 기반으로 하는 피지컬 AI 리빙랩을 구축해 무인 자율 이송 서비스를 검증한다.

이어 2차 연도에는 1차 연도 실증을 실제 산업 현장 중심으로 확대한다. SK인천석유화학에서 실증한 산업안전 서비스를 고도화하고, 판교 리빙랩에서 검증한 무인 자율 이송 서비스는 KG모빌리티 평택공장에 에릭슨의 5G 기술이 집약된 AI-RAN 선도망을 구축해 실제 물류 현장에 적용한다. 에릭슨 SMO를 활용해 저지연·고신뢰 통신 및 AI 기반 네트워크 자율 제어 기술도 실증한다.

이와 함께 SK텔레콤은 이번 사업에서 확보하는 실증 성과를 모두 글로벌 표준화와 생태계 확산으로 잇겠다고 강조했다. 다양한 제조사·구조·서비스를 검증해 얻은 데이터를 토대로 성과지표를 정립하고, 이를 O-RAN, 3GPP 등 글로벌 표준화 기구의 표준 논의에 반영한다. 또 AI-RAN 얼라이언스를 통해 실증 성과를 글로벌 생태계 전반으로 확산한다.

AI-RAN 선도망을 SK그룹의 AI 데이터센터 인프라 전략과 연계할 구상도 세웠다. AI-DC와 AI-RAN 기지국, 현장 피지컬 AI를 초정밀·초저지연·고신뢰 통신으로 잇는 ‘AI 고속도로’의 핵심 구성요소로 이번 선도망을 발전시킨단 방침이다.

류탁기 SK텔레콤 네트워크기술 담당은 “국내 유일 AI-RAN 얼라이언스 이사회 회원사로서 축적한 역량을 바탕으로 다양한 AI-RAN 선도망과 피지컬 AI 서비스를 실증할 것”이라며 “AI 고속도로의 핵심인 AI-RAN 기술을 고도화하는 한편, 대중소 상생을 통해 국내 생태계의 자립도와 글로벌 경쟁력을 함께 높이겠다”고 말했다.