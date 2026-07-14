UL 솔루션즈 ‘인도어 LSFT’ 세계 최초 충족 열폭주에도 전파 차단…“차별화된 안전 기술”

[헤럴드경제=권제인 기자] 삼성SDI의 무정전전원장치(UPS)용 배터리가 글로벌 인증기관의 화재 차단 테스트를 통과하며, 글로벌 고객사가 요구하는 안전성을 입증했다. UPS용 배터리는 인공지능(AI) 데이터센터 등에서 비상전력을 공급하는 핵심 인프라 장치다.

14일 삼성SDI는 최근 글로벌 안전 인증기관 ‘UL 솔루션즈’가 주관한 옥내 대형 화재 테스트(Indoor LSFT)에서 평가 기준을 모두 충족했다고 밝혔다. 옥내 대형 화재 테스트는 UPS 배터리 랙 내 모듈을 강제로 전소시킨 뒤에 인접한 랙이나 시스템으로 화재가 확산하는지를 검증하는 안전 시험이다.

UL 솔루션즈는 UPS에서 실제 화재가 발생했을 때 폭발이나 열 전파 위험성 등을 확인, 검증하기 위해 올 초 옥내 대형 화재 테스트를 도입했으며, 삼성SDI가 세계 최초로 이를 공식적으로 충족했다.

UPS는 갑작스러운 정전이나 전압 불안정 등 전력공급 이상이 발생했을 때 배터리에 저장된 비상전력을 즉시 공급해 AI 데이터센터 등의 안정적인 가동을 보장하는 핵심 인프라 장치다.

이번 테스트에서 불을 붙인 UPS용 배터리 모듈은 전소됐으나 주변 랙으로 화재 전파나 가스 배출, 폭발, 파열 등은 전혀 발생하지 않아 모든 성능 및 안전 기준 항목을 충족했다. 특히 상부의 스프링클러 동작 없이 자체적으로 불이 꺼지며 기술력을 입증했다.

최근 글로벌 빅테크 기업과 AI 데이터센터 사업자 등이 배터리 공급사 선정의 필수 조건으로 ‘화재 안전성 검증’을 제시하고 있다. 삼성SDI는 이번 테스트 결과를 근거로 글로벌 고객들에게 차별화된 안전성 경쟁력을 강조할 수 있을 것으로 전망했다.

삼성SDI는 이번 테스트에서 독자적인 시스템 구조 설계를 통한 열전파 방지 기술을 적용했다. 또한 높은 출력과 안정적인 소재 특성을 지닌 리튬망간산화물(LMO)를 사용했으며, 열과 충격에 강한 알루미늄 케이스와 가스 방출구인 벤트 등 삼성SDI 특유의 각형 배터리 기술력이 적용됐다.

삼성SDI는 UPS용 배터리를 비롯해 SBB(삼성 배터리 박스) 등 다양한 ESS 제품의 차별화된 안전성 기술력을 기반으로 AI 데이터센터와 전력용 ESS 시장 공략을 가속할 계획이다.

삼성SDI 관계자는 “이번 테스트 통과로 차별화된 안전성 기술을 인정받았다”면서 “AI 데이터센터용 ESS 등 다양한 시장에서 고객들이 가장 신뢰할 수 있는 설루션을 제공할 것”이라고 말했다.

한편, 삼성SDI는 기후에너지환경부가 10일 발표한 차세대 인공지능(AI) 배전망 에너지저장장치(ESS) 사업에서 가장 많은 물량을 확보하며 존재감을 드러냈다. 낙찰 컨소시엄 9곳 가운데 6곳이 삼성SDI 배터리셀을 채택하면서, 대형 전력망용 ESS 시장에서 삼성SDI의 수주 경쟁력이 확인됐다는 평가가 나온다.