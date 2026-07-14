7월 13일 동작구청 4층 대강당서 열려… 10만 원 상당 혹서기 꾸러미 저소득 455가구 전달 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구(구청장 류삼영)가 나눔문화 확산과 관내 폭염 취약계층 지원을 위해 ‘2026 희망여름 착!착!착! 나눔캠페인’ 출범식을 개최했다.

희망여름 착!착!착! 나눔캠페인은 여름철 집중 모금 캠페인으로, ‘착’한 기부를 통해 ‘착’한 이웃이 되어 무더운 여름을 ‘착’착 이겨내자는 의미를 담고 있다.

서울사회복지공동모금회와 동작복지재단이 공동 주관한 이번 행사는 지난 13일 동작구청 4층 대강당에서 열렸으며, 류삼영 동작구청장을 비롯해 동작복지재단이사장, 동작구자원봉사센터장, 서울사회복지공동모금팀장 등이 참석했다.

행사 1부에서는 개회를 시작으로 사업비와 후원금 전달, 내빈 인사말씀, 기념사진 촬영 등이 진행됐다.

2부에서는 류 구청장과 자원봉사자들이 혹서기 꾸러미를 제작하는 시간을 가졌다. 선풍기, 여름이불, 삼계탕, 선크림, 쿨스카프 등 1인당 10만 원 상당의 물품으로 구성된 혹서기 꾸러미는 관내 저소득 주민 455가구에 전달될 예정이다.

구는 이번 캠페인을 통해 모인 성금과 물품이 꼭 필요한 곳에 전달돼 이웃들의 여름나기에 실질적인 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

한편, 구는 여름철에 ‘희망여름 착!착!착! 나눔캠페인’을, 겨울철에는 ‘희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 모금을 추진하는 등 이웃에게 온정을 전하는 다양한 나눔 활동을 이어오고 있다.

류삼영 동작구청장은 “이번 캠페인이 도움이 필요한 이웃에게는 든든한 버팀목이 되고, 함께 살아가는 지역사회의 따뜻한 마음을 다시 한번 확인하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 꼭 필요한 곳에 온정이 제때 전해질 수 있도록 세심하게 살피겠다”고 말했다.