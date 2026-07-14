임병택 시장 “침체한 지역경제에 활력 불어넣는 마중물 될 수 있도록 하겠다”

[헤럴드경제=박준환 기자]시흥시(시장 임병택)가 1조9454억원 규모의 민선9기 첫 추가경정예산(안)을 편성해 지난 13일 시흥시의회에 제출했다.

이번 제2회 추가경정예산(안)은 제1회 추가경정예산 1조8462억원보다 992억원(5.4%) 증가한 규모로, 일반회계 1조7108억원, 특별회계 2346억원으로 편성됐다.

시는 고금리ㆍ고물가ㆍ고유가 등 이른바 ‘3고’로 어려움을 겪고 있는 민생경제의 회복, 취약계층의 복지 지원과 시민의 안전한 삶을 지키는 데 중점을 두고 예산을 편성했다.

주요 사업은 ▷고유가 피해지원금 441억원 ▷부모급여 100억원 ▷대중교통비 환급 지원 사업 61억원 ▷운수업계 유가보조금 52억원 ▷노인장기요양 재가급여 24억원 등으로, 지역경제를 살리고 복지 안전망을 구축하는 예산을 편성했다.

또한, 시민 안전 확보를 위해 ▷침수 우려 하천 자동차단시설 설치 9억원 ▷안전한 통학로 조성사업 4억원 ▷재난 예ㆍ경보시설 확충사업 1억원 등을 편성해 재난 대응 기반을 강화했다.

임병택 시흥시장은 “어려운 재정 여건 속에서 편성한 이번 추경이 침체한 지역경제에 활력을 불어넣는 마중물이 될 수 있도록 시의회와 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.

한편, 이번 추가경정예산(안)은 7월 21일 열리는 ‘제337회 시흥시의회 임시회’에서 최종 심의ㆍ의결을 거쳐 최종 확정될 예정이다.